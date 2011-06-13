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Ekonomi

TÜRKİYE, KOMŞULARINA FARK ATACAK ANKARA (A.A)

13 Haziran 2011 13:30

-TÜRKİYE, KOMŞULARINA FARK ATACAK ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Türkiye'nin, 2011-2016 döneminde dolar bazında yüzde 45,3 büyümesi öngörülüyor. Söz konusu dönemde, Türkiye'nin komşularının ortalama yüzde 33,3 büyümesi bekleniyor. 2016'da Türkiye'nin GSYH'sinin cari fiyatlarla 1 trilyon 159,2 milyar dolara, sınır komşularının toplam GSYH'sinin ise 1 trilyon 407,9 milyar dolara ulaşacağı hesaplanıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, önümüzdeki 5 yılda en yavaş büyüyecek komşu ülkenin yüzde 12 ile Yunanistan olması ve Yunanistan'ın, 347,7 milyar dolarlık GSYH'ya sahip olması bekleniyor.  2011-2016 döneminde, Irak'ın GSYH'sinin yüzde 81,4, Suriye'nin yüzde 52,3, Azerbaycan'ın yüzde 33,1, Bulgaristan'ın yüzde 32,8, Ermenistan'ın yüzde 30,3, Gürcistan'ın ise yüzde 21,7 oranında büyüyeceği hesaplanıyor.  Söz konusu dönemde, Irak'ın GSYH'sinin 196,6 milyar dolar, Suriye'nin GSYH'sinin 104 milyar dolar, Azerbaycan'ın GSYH'sinin 96,1 milyar dolar, Bulgaristan'ın GSYH'sinin 70,4 milyar dolar, Ermenistan'ın GSYH'sinin 12,9 milyar dolar, Gürcistan'ın GSYH'sinin 15,7 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.     Önümüzdeki 5 yılda İran ekonomisinin ise yüzde 34,1 büyüyerek, 564,5 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.   -TÜRK EKONOMİSİNİN, KOMŞULARA ORANI YÜZDE 82,3- IMF rakamlarına göre 2016 yılında, Türkiye'nin GSYH'si 1 trilyon doları aşarak, 1 trilyon 159,2 milyar dolara ulaşacak. Türkiye'nin sınır komşularının toplam GSYH'si de 1 trilyon 407,9 milyar dolar olacak. Böylece Türk ekonomisinin, komşu ülkelerin toplam GSYH'ye oranı yüzde 82,3 olacak. -KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE TÜRKİYE, İKİNCİ- Kişi başına düşen milli gelirde (KBMG) ise Türkiye, 2016 yılında 15 bin 181 dolarla Yunanistan'ın arkasından ikinci olacak. Yunanistan'da ise KBMG 30 bin 961 dolar düzeyinde gerçekleşecek. 2016 yılında Azerbaycan'ın KBMG'yi 10 bin 124 dolar, Bulgaristan'ın KBMG'yi 9 bin 627 dolar, İran'ın KBMG'yi 6 bin 777 dolar, Irak'ın KBMG'yi 5 bin 367 dolar, Suriye'nin KBMG'yi 4 bin 360 dolar, Ermenistan'ın KBMG'yi ise 3 bin 674 dolar olacak.

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