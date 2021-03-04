Türkiye KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı daha gönderdi

Türkiye, Koronavirüs’le (Covid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Koronavirüs’le (Covid-19) mücadele kapsamında verdiği destek devam ediyor. Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye getirildi.

Uçağın sabah saatlerinde 09.30'da Ercan Havalimanı'na indiği bildirildi. Türkiye’den KKTC’ye toplamda gönderilen Sinovac aşısı 80 bin doza ulaştı. Öte yandan, KKTC'de Koronavirüse karşı ilk aşılama programı 15 Ocak'ta başlayarak 22 Ocak'ta tamamlanmıştı.

Dün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’ye gönderilecek aşıları açıklamış ve şunlar kaydetmişti:

"Kıbrıs Türk'ünün geleceğe güvenle bakarak yaşaması için anavatan ve garantör ülke olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. KKTC'deki kalkınma hamlesinin başarıya ulaşması en büyük arzumuzdur.

Ambargolarla, yok sayılmalarla yalnız bırakılan Covid'e karşı bile terk edilen bir KKTC halkı var. Gönderilen aşı oranları ortada. AB, KKTC'ye cüzi miktarda aşı göndermiştir. Gönderdi dersek eğer. Sanki bir toplumu aşılayan AB var gibi ortada ama hiçbir şey yok. Biz buna seyirci kalmadık. 20 bin aşıyı daha KKTC'ye gönderiyoruz. Böylece toplamda 100 bin aşı yardımı yaptık.

Kıbrıs meselesinin kangren haline gelmesinin müsebbibi AB, Cenevre'de masada olmak istiyor. Masada katkı sağlayacağı pek bir şeyi olduğunu görmüyoruz. 5+1'de bulunmaları da pek fayda sağlamayacaktır.

Adada siyasi eşitlik sağlanana kadar hak ve adalet sürecini yürüteceğiz. Bir kez daha Sayın Saner'le birlikte tüm dünyaya ilan ediyoruz. Fikir birliğimiz bakidir. Maraş bölgesine ilişkin karardan da vazgeçmemiz söz konusu değildir. Burası KKTC toprağıdır."