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Freedom House'a göre Türkiye 'kısmen özgür' kategorisinde

Merkezi Washington'da bulunan Freedom House'un ''2012'de Dünyada Özgürlükler'' raporunda Türkiye bu yıl yine ''kısmen özgür ülkeler'' kategorisinde yer aldı

17 Ocak 2013 10:47

İnsan hakları ve özgürlükleri izleme kuruluşu Freedom House'un yıllık raporunda, ülkeler en özgür olandan en az özgür olana, 1'den 7'ye doğru rakamlarla notlandırıldı. Buna göre, Türkiye'nin notu hem siyasi haklar, hem sivil özgürlükler alanında, geçen yıllardaki gibi 3 oldu. Raporda Türkiye'ye, ''kısmen özgür'' ülkeler kategorisinde yer verildi.

Raporda Türkiye hakkındaki değerlendirmede, ''Türkiye'nin bu yılki notunda değişiklik olmamasına rağmen, siyasi tutuklamalar ve basın özgürlüğüne yönelik baskılardan dolayı özellikle kaygı duyulan bir ülke olarak tanımlandığı'' belirtildi. Raporda Türkiye'den, ''otoriter eğilimlerim yüzeye çıktığı bir ülke'' olarak bahsedildi.

''Son döneme kadar Türkiye'nin, Ukrayna, Macaristan ve Güney Afrika ile, demokratik gelişim açısından önemli başarı hikayeleri olarak görüldüğü ancak şimdi giderek artan biçimde, bu her bir ülkenin demokratik referansları hakkında soru işaretleri uyanmaya başladığı'' yorumu yapılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

''Türkiye'deki gelişmeler, bu ülkenin Müslüman çoğunluklu ülkeler için bir demokrasi modeli olma rolü ve bölgesel liderlik yönündeki arzuları gözününe alındığında, kaygı verici. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümeti iktidara geldiğinden bu yana önemli reformları hayata geçirmiş olsa da Kürt hakları savunucularına yönelik tutuklamaların artması ile suçlama yöneltilmeden uzun süreli gözaltılara neden olan politik açıdan endişe verici ve geniş kapsamlı Ergenekon davasının devam eden süreci kaygı nedenleri oluşturmakta''.

"Gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tutuklanmalarına özellikle dikkat çekmek istediğini" belirten Freedom House'un açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Hükümetin politikalarına karşı çıkan medya kuruluşları ve gazetecilere karşı tacizler, eleştirel sesleri susturmaya ve medya çeşitliliğini kısıtlamaya yönelik açık bir girişim. Mustafa Balbay gibi, 'Ergenekon' soruşturması kapsamında hedef alınan diğer gazeteciler, kendilerine suçlama yöneltilmeden iki yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyorlar. 

Freedom House'un raporunda, siyasi haklar ve sivil özgürlükler bakımından en alt sırada yer alan ve ''beterin beteri'' olarak ifade edilen ülke ve bölgeler, Eritre, Ekvator Ginesi, Kuzey Kore, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Suriye, Türkmenistan, Özbekistan ve Çin'in Tibet bölgesi olarak sıralandı.

Rapora göre, 26 ülke geçen yıla göre özgürlükler ve hoşgörü ortamı bakımından gerilerken, sadece 12'si ilerleme gösterdi. Kuruluşun son 6 yılki raporlarına bakıldığında, gerileme gösteren ülkelerin sayısının ilerleme gösterenlerin hep üstünde çıktığı belirtildi.

Raporda ABD, ''en özgür ülkeler'' kategorisinde başı çeken ülkelerden biri olarak gösterildi, ancak bu ülkede ''dışa kapalı eğilimlerin yükselişte olduğu'' uyarısı yapıldı.

 

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freedom housekısmen özgür ülketürkiyeAhmet ŞıkNedim Şener

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