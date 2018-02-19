Türkiye, Kış Olimpiyatları'nda rekorunu kırdı

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların onuncu gününde, artistik buz pateni branşında buz dansı kısa program performansları sergilendi.
Artistik buz pateninde yarışan Alisa Agafonova ile Alper Uçar, Türkiye'nin Kış Olimpiyatları tarihinde serbest programa yükselen ilk buz dansı çifti oldu.
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateninde Türkiye'yi temsil eden Alisa Agafonova ile Alper Uçar, buz dansı serbest programda yarışmaya hak kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporculara başarılar diledi.
(Sputnik)