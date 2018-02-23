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Ekonomi

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği'nin yeni başkanı seçildi

İstanbul, 23 Şubat (DHA) - Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği'nin (TKSD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2000 Yılından bu yana sürdüren Timur Erk, başkanlığı Haluk Erceber'e devretti

23 Şubat 2018 16:59

İstanbul, 23 Şubat (DHA) - Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği\'nin (TKSD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2000 Yılından bu yana sürdüren Timur Erk, başkanlığı Haluk Erceber\'e devretti.

Görevi devralan Erceber, TKSD’nin yeni dönemde, gelişmişliğin sembolü olan Kimya Sektörünü Türkiye’de yeni yatırımlarla geliştirip büyütmek için üst düzey performans göstereceğini söyledi ve ekledi:

“Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, bugün gerçekleştirdiği olağan genel kurul ile neden kalkınmada ‘En Öncelikli Sektör’  olduğunu bir kez daha  ispatladı. Kimya sektörünün duayeni, 18 yıllık değerli başkanımız Sayın Timur Erk veda konuşmasını yaparak TKSD’deki değişim sürecini başlattı. Sayın Erk bundan sonrada Onursal Başkan olarak Kimya Sektörüne ve TKSD’ye hizmete devam edecektir.” (Fotoğraflı)

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