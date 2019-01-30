Türkiye Kıbrıs'ta doğalgaz sondajına başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözetiminde Türkiye'ye bağlı Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisi Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondaj çalışmalarına başlayacak.

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, geminin KKTC’nin F ve G ruhsat sahalarına intikal ettiğini açıkladı.



Özersay “Biz daha önce ne söylediysek, şimdi onu yapıyoruz. Artık sondaj yapma aşamasına geldik, bunun için sondajın yapılacağı noktayı saptayacağız. Bu nedenle Barbaros Hayrettin Paşa gemisi KKTC tarafından daha önce ilan edilmiş olan F ve G ruhsat sahalarına sismik araştırma yapmak üzere intikal etti” diye konuştu.



Sondajların Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin tespit edeceği noktalarda başlayacağını kaydeden Özersay, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından KKTC adına yapılacak olan kazının doğalgaz bulunma ihtimali yüksek noktalarda gerçekleşeceğini kaydetti.



Kıbrıs etrafındaki parsellerin KKTC tarafından ilan edildiğini hatırlatan dışişleri bakanı Kudret Özersay, bunların sadece Kuzey’de değil Rum yönetiminin de doğalgaz aradığı Güney bölgesinde olduğuna da işaret etti.



Özersay KKTC adına bir şirket olarak TPAO’ya lisans verdiklerini belirterek bunun Kıbrıs Rum yönetiminin İtalyan ENI ve Amerikan EXXON firmalarına lisans vermesinden farklı bir durum olmadığını kaydetti.



Özersay “Şimdi kazılara başlayacağımız yerleri saptayacağız ve kazmaya başlayacağız, aynen Kıbrıs Rum idaresinin yaptığı gibi” diye konuştu.



Kıbrıs Türk tarafının kapsamlı çözümden önce de doğalgaz konusunda iki taraf arasında işbirliğine dair önerisinin halen geçerli olduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakanı Özersay “doğalgaz konusu bir çatışma unsuru olsun istemiyoruz ve eğer çözümden önce bu konuda oturup konuşur, işbirliği yapmaya başlarsak o zaman Doğu Akdeniz çok daha istikrarlı bir bölge haline gelir” diye konuştu.