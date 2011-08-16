Türkiye, Kıbrıs konusunda ABD'yi uyardı

T24 - Türkiye, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, sondaj çalışmaları için bir ABD'li şirketle anlaşması üzerine Washington yönetimini diplomatik yollardan uyardı. Rumlar İsrail ve ABD'den destek arıyor.



Doğu Akdeniz'de tek taraflı doğalgaz arama çalışması başlatmaya hazırlanan Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bir Amerikan şirketiyle anlaşması üzerine Ankara, Washington yönetimini uyardı. Bu diplomatik girişim kapsamında hem Ankara'da hem de Washington'da müsteşar yardımcıları seviyesinde görüşmeler yapıldı. ABD yönetimi, geçersiz ruhsatlarla petrol ve doğalgaz arama-çıkarma faaliyetleri konusunda sorumlu hareket etmeye çağrıldı. Ankara bu yönde çalışma yapmak isteyen amerikan şirketlerinin de uyarılmasını istedi.



Türkiye bir yandan da BM cephesinde çözüm arıyor. Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulma çalışmalarının yürütüldüğü bir dönemde Rum Kesimi'nin bu çabaları baltalayıcı girişimlerinin önlenmesi için güvenlik konseyi üyeleri nezdinde de görüşmeler yapılıyor.

Rumlar İsrail'den destek arıyor



Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama planlarıyle ilgili Türkiye'nin sert tepkisiyle karşılaşan Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail'den destek arıyor. Rumlar Amerika'nın müttefiki İsrail'le enerji konusunda bir anlaşma yaparak bu yolla Washington yönetiminin Türkiye'yi durdurmasını hedefliyor.



Kıbrıs Rum Kesimi kendisine ait olduğunu öne sürdüğü Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge içindeki 12. parselde 1 Ekim'de ilk doğalgaz sondajını yapacağını duyurmuş, bunun için de Amerikan Nobel Enerji şirketiyle anlaştığını belirtmişti.



Ankara'nın tepkisine rağmen hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hem de Yunanistan geri adım atmamakta kararlı görünüyor.