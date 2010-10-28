-TÜRKİYE, KENYA'YA ÖRNEK OLDU NAİROBİ (A.A) - 28.10.2010 - Türkiye'nin son dönemdeki başarılı sosyal politikaları Kenya'ya örnek oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Türkiye-Kenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) I. Dönem Toplantısı çalışmaları için bulunduğu Kenya'nın başkenti Nairobi'de Kenya Çalışma Bakanı John Kiyonga Munyes ile görüştü. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Kenyalı Bakan ve bürokratlar, Dinçer'den, Türkiye'deki sosyal politika uygulamalarına ilişkin talepte bulundu. Munyes, Türkiye'yi müttefik ve dost olarak gördüklerini ifade ederek, ilişkileri daha da geliştirmek ve güçlendirmek istediklerini söyledi. Bakan Dinçer de Türkiye'nin son yıllarda sosyal güvenlik ve mesleki eğitim alanlarında önemli reformlar yaptığını anlattı. Sosyal güvenlikte kapsamı genişletirken, hizmete ulaşmayı kolaylaştırdıklarını ifade eden Dinçer, ''İskandinav ülkelerinin bile ötesinde genel sağlık sigortası kapsamına ulaştık. Bu alanda paylaşılabilecek ciddi tecrübelerimiz oluştu'' dedi. Sosyal güvenlik reformunun hayata geçmesiyle ülke insanının büyük bölümünün sosyal güvenlik ya da sosyal koruma şemsiyesine alındığını dile getiren Dinçer, her ay yaklaşık 10 milyon kişiye emekli aylığı ödendiğine dikkati çekti. Dinçer, ''Reformdan önce işçi, memur, esnaf, çiftçi için ayrı sosyal güvenlik sistemleri vardı. Prim aylık ilişkisine değil, makamlara dayalı bir sistem vardı. Bunları kaldırdık. İnsanları eşit kabul edip, kim ne kadar prim ödüyorsa ona göre emekli aylığı aldığı bir sisteme geçtik'' dedi. Dinçer, mesleki eğitim alanında da her yıl 200 bin kişiye eğitim verdiklerine belirterek, ekonomik kriz döneminde yüzde 16'yı bulan işsizliği yüzde 10,5'e çektiklerini ve tüm bu çabaların beraberinde ciddi bir tecrübeyi de getirdiğini kaydetti. Kenyalı Bakan Munyes görüşmede, Türkiye'nin özellikle mesleki eğitim alanında çok başarılı olduğunu bildiklerini söyledi. Kenya'da sosyal koruma alanında yeni bir yapılanma içinde olduklarını, yardım fonundan emeklilik sistemine geçmeyi planladıklarını anlatan Munyes, sosyal koruma alanın da Türkiye'den çok şey öğrenebileceklerini belirtti. Munyes, ''Türkiye'nin bu alanlardaki deneyiminden yararlanmak isteriz'' dedi. Kenya Çalışma Bakanlığı bürokratları da iş sağlığı ve güvenliği ile iş teftiş sistemi konusunda Türkiye'den öğrenilecekler olduğunu kaydetti. -BAKAN DİNÇER'DEN TALEPLERE YANIT- Bakan Dinçer, bu talepler üzerine Kenya ile bilgi ve tecrübe aktarımı konusunda mutabakat şartı imzalayabileceklerini söyledi. Benzer anlaşmalar yapılan Balkan ve Ortadoğu ülkeleriyle ortak programlar gerçekleştirildiğini anlatan Dinçer, Kenya ile de benzer bir çalışma yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Kenyalı yetkililerin teklifini memnuniyetle kabul ettiklerini belirten Ömer Dinçer, Türk teknik ekibine, mesleki eğitim, sosyal güvenlik ile iş sağlığı ve güvenliği konularında işbirliği ve tecrübe aktarımını içeren mutabakat şartı taslağı hazırlayarak Kenyalı yetkililere sunulması talimatı verdi.