Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Akçasoy oldu

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE Kent Konseyleri Birliği 9\'uncu Dönem Başkanlığı\'na Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy getirildi.

Tasigo Otel\'de düzenlenen devir teslim törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Fatma Şahin ile çeşitli kentlerden gelen ilçe belediye başkanları ile kent konseyi üyeleri katıldı. Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent konseylerinin çok daha fazla güçlenmesini istediğini belirterek, \"Dünyanın 10\'uncu ekonomisi olacağız diyoruz. Dünyanın 10\'uncu ekonomisi sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehri kalkındırarak olmamız mümkün değil. Anadolu\'nun toptan kalkınması üzerine hepimizin bir zenginliğini ortaya koyması gerekiyor. Kent konseylerinin çok daha fazla güçlenerek yükselmesini canı gönülden istiyorum\" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de yerel yönetim yasasının tekrar elden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Büyükerşen şöyle konuştu:

\"Ben kent konseylerinin fevkalade önemli fonksiyonlara sahip bir kuruluş olduğuna inanan belediye başkanlarındanım. Önemli olan, yerel yönetimlerde belediyeler mevzuatı ve belediyecilik yapısı. Yerel yönetimler yapısındaki göremediğimiz bazı sıkıntılar var. Daha doğrusu herkesin göremediği sıkıntılar var. Haber alıyoruz ki hükümetimiz yeni bir belediyeler yasası hazırlamakta. O zaman yerel yönetimlerin de bu yasanın içinde yeni baştan ele alınması inancındayım. İnşallah alıyorlardır diye de ümit ediyorum.\"

Konuşmaların ardından Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı olan Gaziantep Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Necati Binici, görevini Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy\'a devretti.

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