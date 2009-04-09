Ermenistan sınırının açılacağı yönündeki söylentilerine Azerbaycanlı akademisyen Mubariz Ahmedoğlu sert tepki gösterdi.



İktidar ve muhalefetin ardından bir sivil toplum kuruluşu da "Türkiye kendisini besleyen eli ısırıyor" diyerek Türkiye'yi eleştirdi.



CNN Türk'ün haberine göre, tepki, Azerbaycan Siyasi ve Teknolojik Gelişmeler Vakfı Başkanı, akademisyen Mubariz Ahmedoğlu'ndan geldi.



Bakü'nün dış politikasını Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda oluşturduğunu savunan Azeri akademisyen, "Bugüne kadar bizim için stratejik öncelik Ankara ile işbirliği olduğu için hem Washington'dan, hem Rusya'dan, hem de İran'dan uzak durduk. Bu yüzden de sürekli baskılarla karşı karşıya kaldık" diye konuştu.



Ahmedoğlu, gelişmelerin Nabucco boru hattı projesini de olumsuz etkileyebileceği mesajını verdi. Azeri yönetiminin son zamanlarda hem gazı hem de petrolü, Gürcistan ve Karadeniz üzerinden Avrupa'ya ulaştırmak için görüşmeler yaptığını söyledi.



Dün yapılan Azerbaycan Milli Meclisi toplantısında da Meclis Başkanı, "Türkiye'nin sınırı açmakla yanlış bir adım atmış olacağını" savunurken, milletvekili Vahid Ahmedov da, "AKP'nin Azerbaycan'ı sırtından vurduğunu" öne sürdü.

