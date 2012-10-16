Türkiye, Macaristan karşısına kazanmak için çıktı

A Milli Takımımız, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu’ndaki 4. maçında bugün deplasmanda Macaristan ile karşılaşıyor. Milliler, ilk 2 iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda. Budapeşte’deki Ferenc Puskas Stadı’nda maç başladı. Karşılaşma STAR TV'den yayınlanıyor.

Maça saatler kala ilk 11'imiz belli oldu. Eksik kadromuzda sürpriz isimler yer aldı. Maç öncesi Budapeşte'de yoğun bir yağmur var. Yağışın maç sırasında da devam etmesi ve zeminin ağırlaşması bekleniyor.

Arda Turan, Mehmet Topal, Selçuk İnan, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'ın sakatlıkları nedeniyle kadro dışı bırakılması sonrasında kadro kurmakta zorlanan Abdullah Avcı maça saatler kala 11'imiz belli oldu.

Semih Kaya, Umut Bulut ve Sercan Sararer gibi oyuncuları da 11'e almayan Avcı, Tunay Torun ve Mehmet Ekici'ye şans verdi.

Maçtan dakikalar :

dk 21:Mevlüt Erdinç, Türkiye 1- 0 Macaristan

dk 31:Adam Szalai Türkiye 1-1 Macaristan

İkinci yarı başladı

dk 51:Adam Szalai Türkiye 1- 2 Macaristan

dk 57: Zoltan Gera Türkiye 1-3 Macaristan

İşte Türkiye'nin ilk 11'i

Türkiye: Volkan Demirel(Fenerbahçe), Hamit Altıntop(Galatasaray), Ömer Toprak(Bayer Leverkusen), Egemen Korkmaz(Fenerbahçe), Hasan Ali(Fenerbahçe), Nuri Şahin(Liverpool), Emre Belözoğlu(Atletico Madrid), Tunay Torun(Stuttgart), Mehmet Ekici(Werder Bremen), Caner Erkin(Fenerbahçe), Mevlüt Erdinç(Rennes)

Teknik direktör: Abdullah Avcı

Ferenc Puskas Stadı'nda oynanacak maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Mauro Tonolini ve Lorenzo Manganelli yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paolo Mazzoleni.

Eksikler can sıkıyor

Milli takımda sakatlıkları bulunan Burak, Selçuk, Gökhan ve Arda'nın Macaristan’a karşı forma giyemeyecek olması, teknik ekibi sıkıntıya sokarken, Abdullah Avcı bu oyuncuların yerine, Serdar Kurtuluş ve Jem Paul Karacan'ı milli takım kadrosuna dâhil etti.

Macaristan’da da eksikler var

İlk üç maçında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Macaristan’da, önemli futbolcular Türkiye’ye karşı forma giyemeyecek. Estonya karşısında sarı kart gören defansın önemli oyuncularından Roland Juhasz ve takımın gol ayaklarından Balasz Dzsudzsak cezalı oldukları için millilere karşı mücadele edemeyecek.

Galibiyet çok önemli

Milliler, grupta oynadıkları 3 mücadelede, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldılar. Eğer milliler kazanamazsa, Dünya Kupası’na katılma şansımız çok azalacak.

Romanya kaybederse şansımız artar

Romanya’ya kaybederek gruptan çıkma şansını zora sokan Türk Milli Takımı, Macaristan’ı deplasmanda yenmek istiyor. Romanya ise bugün grubun en güçlü takımı Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Romanya Hollanda’ya yenilirse, Türkiye’nin Brezilya yolundaki şansı daha da artacak.