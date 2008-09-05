2010 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup maçında yarın deplasmanda Ermenistan'la karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı'na Türk sporseverlerin inancı yüksek.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde düzenlenen, "Sizce (A) Milli Takımımızın, Ermenistan ile deplasmanda oynayacağı 2010 Dünya Kupası eleme grubu maçı nasıl sonuçlanır?" anketinde, katılımcıların oldukça yüksek bir bölümü "Türkiye kazanır" şıkkını seçti.



Toplam 3 bin 500 kişinin oy kullandığı ankette, "Türkiye kazanır" diyenlerin oranı yüzde 85 olurken, "Berabere biter" tercihi yüzde 4, "Ermenistan kazanır" tercihi ise yüzde 11 oranında oy aldı.