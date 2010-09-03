Türkiye, Kazakistan'ı 3-0 yenmeyi başardı

T24- (A) Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde (A) Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Kazakistan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma A Milli Takım'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.





Başkent Astana'daki Astana Arena'da başlayan karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad yönetti. Vad'ın yardımcılıklarını Zsolt Attila Szpisjak ve Istvan Albert yapıyor. Dördüncü hakem ise Peter Solymosi.





TÜRKİYE: Onur, Sabri, Servet, Ömer, Hakan Balta, Emre, Aurelio, Hamit, Arda, Nihat, Tuncay



KAZAKİSTAN: Andrei Sidelnikov, Rinat Abdulin, Aleksandr Kislitsyn, Aleksandr Kirov, Aleksei Popov, Andrei Karpovich, Azat Nurgaliev, Nurbol Zhumaskalıyev, Sergei Ostapenko, Maksim Azovsky, Heinrich Schmidtgal





A Milli Takım'ın golleri şöyle:



GOL: Türkiye aradığı golü 23. dakikada Arda'yla buldu. Emre'nin kullandığı serbest vuruşa çok iyi yükselerek vuran Ömer'in topu direkten döndü. Boşta kalan topu Arda kaleye göndermekte zorlanmadı.



GOL: Milliler, 27. dakikada farkı ikiye çıkarttı. Emre korneri ceza sahası dışında bekleyen Hamit'e gönderdi. Yıldız oyuncu topun gelişine uzun süre unutulmayacak bir vole vurarak topu ağlara göndermeyi başardı.



GOL: Ceza sahası içine yapılan ortayı çok iyi kontrol eden Nihat, kaleciyi de geçerek topu boş kaleye göndermekte zorlanmadı. Şimdi durum 3-0.





Kazakistan - Türkiye Milli maçı öncesi tatsızlık



Milliyet gazetesinin haberine göre, A Milli Futbol Takımı'nın Kazakistan ile bu akşam oynayacağı 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme maçı öncesi tatsızlık yaşandı.



Milli Takım maçın oynanacağı stata gelirken, futbolculara stat kapısından içeriği gireceği sırada stadın Kazak güvenlik elemanları millileri aramak isteyince kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Güvenliğin ay yıldızlı futbolcuları aramak istemesine Federasyon Başkanı Mahmut Özgener ve teknik direktör Hiddink müdahele ederken, özellikle Hollandalı teknik adam kapıda bekleyerek futbolcularının tek tek stada girmesini sağladı.



