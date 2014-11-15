Türkiye Kazakistan maçında nasıl bir taktikle sahada olacak?

A Milli Futbol Takımıı’nda Kazakistan maçı hazırlıkları sürerken, dün yapılan idmanda Fatih Terim'in elindeki taktik kağıdı dikkatleri çekti.

A Milli Futbol Takımı, bu akşam Kazakistan'la EURO 2016'ya katılabilmek için çok önemli bir sınava çıkacak. Elemelere kötü başlayan ve gruptaki rakipleri Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve İzlanda'nın gerisinde kalan Türkiye, Kazakistan karşısında puan kaybederse az olan şansını neredeyse sıfıra indirmiş olacak.

Fanatik’ten Murat Akbaş’ın haberine göre, bu karşılaşmaya özel önem veren Fatih Terim'inse dün yapılan idmanda elindeki taktik kağıdı dikkat çekti. Fatih Hoca'nın notlarında, Kazakistan'ın kornerlerde daha çok ceza alanında beklediği tek kişiyle korner köşesine geldiği yazılırken, oyuncularınaysa "Burada iki kişi olup, pas yapabiliriz" talimatını verdiği görülüyor.

Terim ayrıca, oyuncuların aktif dinlenmeleri esnasında pozisyon almalarını ve ofsayt taktiğini uygulamamalarını da futbolcularına söyledi.