Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Yarar: "Bir grup sürekli olarak baskılar yaparak kendi yakınlarını milli takıma seçtirmeye çalışmaktadır"

\"Taviz vermeden mücadelemiz devam edecektir\"

\"Hiçbir sporcu bu olaya karışmamıştır. Antrenörler arasında olmuş bir hadisedir\"

Sercan SAPANATAN - Hakan TARHAN / İstanbul,(DHA) -

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, dün Erzurum\'da milli takım seçmelerinde yaşanan olaya kayak hocalarının neden olduğunu belirtti.

Erzurum Palandöken\'de düzenlenen Milli Takım seçmelerinde dün kavga çıkmış, 2 kişi yaralanırken polis 5 sporcu gözaltına alınmıştı. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, yaşanan olay sonrası federasyonun Çekmeköy\'de bulunan akademisinde basın toplantısı düzenledi. Başkan Yarar, yaşanan olayın Bursa\'da kurulu olan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenler Derneği üyeleri tarafından çıktığını dile getirdi.

Kayak akademilerinin kurulup altyapıya yatırım yaparken geçmişten gelen alışkanlıkların devam ettiğini söyleyen Erol Yarar, \"Geçmişte istediklerini çeşitli yöntemlerle alanlar olimpiyata başkaları gidince rahatsız oldular. \'Eski köye yeni adet geldi\' dediler. Farklı yöntemler izlemeye başladılar. Olimpiyat adayı sporculara ve ailelerine tehditlerde bulundular. Bu olayın asıl başlangıcı dünkü hadise değildir. Bursa\'da kurulu olan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenler Derneği üyelerinden Yahya Usta\'nın başını çektiği bir grup sürekli olarak antrenör ve kayak öğretmenlerine, sporculara baskılar yaparak kendi yakınlarını milli takıma seçtirmeye çalışmaktadır\" dedi.

\"TAVİZ VERMEDEN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR\"

Erzurum\'daki seçmelerde böyle bir olay olabileceği ile ilgili bilgileri olduğunu belirten Yarar, saldırganların başka isimler ile otelde oda aldıklarını söyledi.

Yarar, \"Dün Erzurum\'a bu insanların geleceğine dair bilgi almıştık ama otellerde kayda rastlamadık. Başkalarının adını kullanmışlar. Her şey çok planlı ve organize yani. Genel Sekreterimiz gerekli yerlere telefon etti, güvenlik güçlerini istedik. Her türlü tedbiri aşağıda almıştık. Orada güvenlik olması olayın büyümesini engellemiştir. 80 km hızla giden sporcu biriyle çarpışırsa bu paralize olmak insanı en yüksek sakatlğıa götürecek hadisedir. Dağın arkasından gelmişler, atla komutuyla organize olan kişi piste çıkıp sporcumuzu tehdit ediyor. Aşağıda bulunan ekibimiz bu kişileri tespit etmiş. Bu sefer kavga çıkararak, bıçak kullanarak çok planlı ve organize yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bunlar 4 senedir bu insanlarla mücadele ediyoruz. Hukuk çerçevesinde mücadelemiz devam etmektedir. Bursa\'da bu dernekle ilgili soruştura başlatmıştır. Bizler federasyon olarak taviz vermeden bunlarla mücadelemiz devam edecektir. Şunu da belirtmek isterim ki hiçbir sporcu bu olaya karışmamıştır. Antrenörler arasında olmuş bir hadisedir. Sporcularımız temizdir\" diye konuştu.

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-Başkan Yarar\'ın açıklamaları