Türkiye kavruluyor, sıcaklara asfalt bile dayanmıyor

Türkiye, Afrika üzerinden gelen sıcak ve kavurucu havanın etkisinde. İzmir'de termometreler 50 dereceyi gösterirken, Manisa'da ise 42.4 dereceyle sıcaklık rekor kırdı.

Meteoroloji'den edilen bilgiye göre, Antalya'da hava sıcaklığı 41, deniz suyu sıcaklığı ise 25 dereceye ulaştı. Kentte bazı cadde ve sokaklardaki asfaltın erimesi de dikkati çekti.

İzmir'de termometreler 50 dereceyi gördü

İzmir'de gölgede 40 dereceye yaklaşan sıcak havadan korunmaya çalışan vatandaşlar, şemsiye ve şapka kullanıp, park ve bahçelerdeki ağaçlık bölgelerde serinlemeye çalışıyor.

Termometrelerin güneşte 50 derece civarında ısı ölçtüğü İzmir ve çevresinde kavurucu sıcaklar nedeniyle sokaklar tenhalaştı.

Son olarak 28 Haziran 1982'de 41.8 derece olarak ölçüldüğü Manisa'da, dün termometrenin ölçtüğü ısının 42.4 dereceye ulaştığını ve rekor kırıldığını vurgulandı.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli sıcak hava dalgasının pazar gününe kadar etkili olacağını açıkladı.