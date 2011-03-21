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Dünya

TÜRKİYE KATILIM KONUSUNDA KARAR VERMEDİ WASHINGTON (A.A)

21 Mart 2011 09:49

-TÜRKİYE KATILIM KONUSUNDA KARAR VERMEDİ WASHINGTON (A.A) - 21.03.2011 - ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) üst düzey yetkilisi Bill Gortney, Türkiye'nin Libya'ya karşı oluşturulan koalisyona katılıp katılmama konusundaki değerlendirmelerinin hala sürdüğünü söyledi. Gortney, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin koalisyona katılıp katılmayacağına" dair bir soru üzerine, "Bize resmi şekilde bu konuda bir açıklama yapma yetkisi vermediler. (Türkiye'nin bu konudaki) değerlendirmeleri hala sürüyor" dedi. Libya'ya operasyonda İncirlik üssünün kullanılıp kullanılmadığının sorulması üzerine de Gortney, ''üs ve hava sahası gibi konularda hangi ülkeleri kullandıklarına dair bir açıklama yapmayacaklarını, bu konularda açıklama yapma takdirini ülkelerin kendisine bırakacaklarını'' belirtti. Uluslararası koalisyonun büyüdüğünü ve büyümeye de devam edeceğini kaydeden Gortney, "Daha fazla ülke koalisyona doğrudan katılacak. Bu ülkeler, katılımlarına dair açıklamalarını kendi uygun gördükleri zamanda yapacaklar" diye konuştu.

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