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Türkiye Katar'da tugay kuracak

Türkiye'nin ülke dışındaki ilk askeri üssünde kara ve hava kuvvetlerine bağlı birlikler bulunacak

10 Haziran 2015 13:12

Katar’daki Türk Askeri Üssü’nün tugay seviyesinde olacağı öğrenildi. İki ülke ortak askeri operasyon ve tatbikatlarının daha genişletilmesi veya bölgede yaşanacak gelişmelere göre asker sayısının kademeli olarak artırılma olasılığı da bulunuyor. 

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre tugay olacağı kesinleşen Türkiye’nin ülke dışındaki ilk askeri üssünün komutanlığına da bir tuğgeneral atanacak. 

Üsteki askeri varlık çoğunlukla kara, hava ve doğrudan Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı birliklerinden oluşacak. Az sayıda denizcinin de olabileceği, gerekli durumlarda denizci sayısının artırılabileceği belirtildi. 

Tugayda er ve erbaşlar da bulunacak. Askerler Katar’da kaldıkları süre içinde ek özel yurtdışı maaşı alacaklar.

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