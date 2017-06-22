Türkiye, Katar'a yardım için ilk gemiyi gönderdi

Ekonomik kuşatma altındaki Katar'a meyve, sebze ve kuru gıda malzemesi taşıyan ilk Türk kargo gemisi Perşembe günü İzmir'den yola çıktı.

Haziran başından beri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği birkaç Arap ülkesi tarafından diplomatik abluka ve ekonomik kuşatma altına alınan küçük Körfez ülkesine destek veren Türkiye böylece planlanan yardımlar çerçevesinde ilk deniz seferini başlatmış oldu.

Yaklaşık 4 bin ton gıda malzemesi taşıyan geminin 10 gün içinde Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Limanı'na varması planlanıyor.

Bunun yanı sıra Hürriyet Gazetesi‘nin haberine göre Türkiye Körfez ülkesine 25 asker ve zırhlı araçlar gönderdi. Bu askerler hâlihazırda ülkede bulunan 88 Türk askerine katılacak.

Krizin başladığı günden bu yana Suudi Arabistan'ın sınırı kapatmasıyla tek kara hududu bloke olan Katar'a, Türkiye yüzden fazla kargo uçağı ile acil yardım ve gıda malzemesi göndermişti.

Anadolu Ajansı'na konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Türkiye'nin şu ana kadar Katar'a 105 kargo uçağı gönderdiğini, ancak gıda ve yardım malzemelerinin sadece havadan göndermenin sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Ekonomi Bakanı "Normal gıda maddelerini uçakla götürmek ekonomik değil. İlk gemimiz bugün Katar'a doğru yola çıkacak, ardından gemilerle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan Suudi Kralı ile görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü geç saatlerde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Muhammed bin Selman'ın ülkede yeni Veliaht Prens olarak tayin edilmesinden sonra tebrik telefonu açan Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve önümüzdeki ay Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek G20 zirvesinde yüz yüze görüşme konularında mutabık oldu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada Erdoğan ayrıca Katar krizinin bir an önce çözülmesini ve bölgede gerilimin azalması için "çabaların arttırılmasını" temenni ettiklerini Suudi Arabistan'a iletti.

Krizin başından beri Türkiye Katar'a açıkça destek veriyor, ancak bugüne kadar Suudi Arabistan'ı açıkça eleştirme yoluna gitmedi. Türkiye, Suudi Arabistan'ın Katar'a yönelttiği "terör destekçiliği" iddialarını reddediyor ve uygulanan baskıların "insanlık dışı" olduğunu savunuyor.