Türkiye, kasımda İran'dan petrol almadı

Türkiye'nin İran'dan ham petrol alımlarının kasım ayında sıfıra indiği belirtildi.

İsmini vermek istemeyen bir kaynağın sağladığı verilere göre Türkiye'nin en büyük petrol rafinerisi Tüpraş, ekim ayında İran'dan günde yaklaşık 129 bin varil ham petrol aldıktan sonra, kasım ayında İran'dan hiç petrol almadı.

İran'dan Türkiye'ye gelen petrol, iki ülke arasındaki mesafeyi deniz yoluyla kat etmek için sevkıyatın zaman almasından dolayı genellikle iki veya daha fazla hafta önceden rezerve edilir.

Bir kaynak Tüpraş'ın ekim ayının ortasından kasım ortasına kadar, şirketin rafinerilerinden biri olan İzmit rafinerisinde planlı bakım yaptığını belirtti. Bu söz konusu dönem boyunca ham petrol talebinin azalmasına yol açmış olabilir.

ABD, İran'ın petrol ihracatını kısıtlamak için başlattığı yaptırımlarda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Tahran'ın en büyük sekiz müşterisine altı ay süreyle muafiyet tanımıştı.