Türkiye Kasaplar Federasyonu: Kırmızı ete zam gündemde değil

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, yemin çuvalının bir yılda 60 liradan 180 liraya çıktığını, maliyetlerindeki artışa karşın kırmızı ete zam yapmayacaklarını ileri sürdü.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, “Ete zam konusu gündemde değil” dedi. Yardımcı, “Pandemi döneminde herkes fırsatçılık yaptı ama etçiler yapmadı. Yemin çuvalı bir yılda 60 liradan 180 liraya çıktı. Yemin fiyatı üç katına çıktı, etin fiyatı çıkmadı. Ette uçuk bir zam olmadı. Bizim etimizin fiyatları yerinde saydı. Ete 3-5 TL zam geldi mi Türkiye ayağa kalkıyor. Türkiye'nin ekonomisini et belirlemiyor” diye konuştu.

“Kasaplar para kazanmıyor”

Devletin yeme ve hayvancılığa destek vermesini talep eden Yardımcı, etten alınan KDV'nin kaldırılmasını istedi. Yardımcı, “Biz şu anda kasap olarak para kazanmıyoruz. Elektrik faturalarımız çok yüksek geliyor. Bizim bir an evvel KDV’yi kaldırmamız lazım” diye konuştu.

Türkiye'nin 2019’de 1 milyon 175 bin ton et tükettiğini belirten Yardımcı, “2020 bundan daha aşağıdadır. 2021 daha açıklanmadı” ifadelerine yer verdi.