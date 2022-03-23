Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı: ESK zamma rağmen etin kilosunda 25-30 lira zararda; bizim itirazımız haksız rekabete

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) kırmızı ete yaptığı yüzde 48’lik zamma rağmen kiloda 25-30 lira zarar ettiğini açıkladı.

Sözcü Web TV'ye konuşan Yalçındağ "Et ve Süt Kurumu esnafla haksız rekabet içinde. Biz kasaplar olarak bu fiyata satamayız, zarar ederiz. Bizim zararımızı karşılayacak bir merci yok ama ESK zarar edince bizim ödediğimiz vergilerle bu zarar karşılanıyor" diye konuştu.

"Zarar kiloda 25-30 liraya düştü"

Yalçındağ "ESK zamdan önce her 1 kilogram etten 50 lira zarar ediyordu. Kesim fiyatları belli, toptan karkas alım satım fiyatları belli. Bu fiyatları düşündüğümüz zaman zamma rağmen kurum yine zarar ediyor. Zarar kiloda 50 liraydı, yüzde 48 zamdan sonra 25-30 lira oldu. Bu zararı devlet karşılıyor." dedi.

"İtirazımız haksız rekabete"

Yalçındağ şöyle devam etti:

"Bizim itirazımız haksız rekabete. Esnafla maliyeti 115-120 lira arasında. Siz nasıl 80 liraya satıyorsunuz? Süt para etmezse inek beslenmez. İnek beslenmezse dana olmaz. Dana olmazsa da et olmaz. Böyle bir kısır döngünün içerisine giriyoruz."