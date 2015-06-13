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Spor

Türkiye karatede 4 madalya aldı

Serap Özçelik ve Burak Uygur altın, Merve Çoban Gümüş, Erman Ertemur ise bronz madalyanın sahibi oldu

13 Haziran 2015 20:54

Türkiye karatade Bakü 2015 Avrupa Oyunları’na iyi başladı. Tatamiye çıkan 5 sporcunun 4'ü madalya kazandı. Serap Özçelik ve Burak Uygur altın, Merve Çoban Gümüş, Erman Ertemur ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar karate kumite 60 kiloda mücadele eden Serap Özçelik sabah seansında gruptaki üç maçını da kazanmıştı. Serap, yarı finaldeki rakibi Ukrayna'lı Kateryna ile 0-0 berabere kaldı ama akabinde hakem kararıyla finale yükseldi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, finalde  eleme grubunda yendiği Avusturya'lı Bettina Plank’ı 1-0 yenen Serap Özçelik, altın madalyanın sahibi oldu. 27 yaşındaki Özçelik final maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Kumite eksi 67 kiloda mücadele eden Burak Uygur bir beraberlik, bir mağlubiyet ve bir galibiyetle grubunda ikinci olarak yarı finale yükseldi. Uygur, yarı finalde evsahibi Niyazi Aliyev'i yenerek finalde Fransız Steven da Costa'nın rakibi oldu. Final maçı 3-3 beraberlikle sonuçlandıysa da milli karateci dört hakemin birden ortak kararıyla  altın madalyayı kazandı.

Altın madalya için  kadınlar kumite eksi 61 kiloda mücadele eden Merve Çoban ise Fransız  Lucie İgnace ile  1-1 berabere kalmasına rağmen hakem kararıyla gümüş madalyada kaldı.

Yarı finalde  İtalyan Luigi Busa ile  4-4 berabere kaldıktan sonra hakem kararıyla final şansını yitiren Erman Eltemur  ise üçüncülük maçında Alman Hoah Bitsch'i 5-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar kumite eksi 55 kiloda mücadele eden Tuba Yakan grubunda üçüncü olarak elendi.

 

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