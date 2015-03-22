Türkiye Karate Milli Takımı Avrupa Şampiyonu!

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 50. Avrupa Karate Şampiyonası'nda ilk altın madalya Türkiye Kadın Kata Milli Takımı'ndan geldi.

Dilara Bozan, Rabia Küsmüş ve Gizem Şahin'den oluşan milli takımımız, final maçında Almanya'ya 5-0 üstünlük sağlayarak Avrupa şampiyonu oldu. Ay yıldızlı ekibimiz elemelerde Danimarka'yı, çeyrek finalde de Hırvatistan'ı aynı sonuçla 5-0, yarı finalde de İtalya'yı 3-2 mağlup etmişti. Bu sonuçla Türkiye, tarihinde ilk Kadın Kata Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Toplam 2 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalya

Kadın Kata Milli Takımımızı'ın ardından Fransa ile altın madalya maçı yapan Erkek Kumite Milli Takımımız, dünyaca ünlü sporculardan kurulu rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyon olmayı başardı.

Türkiye, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan 50. Avrupa Karate Şampiyonası'nı 2 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı.

Başkan Delihasan: En başarılı ülkeyiz

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Kadın Kata Milli Takımımız'ın kazandığı tarihi başarı sonrası yaptığı açıklamada, şampiyonanın en başarılı ülkesi olduğumuzu vurguladı. Delihasan, "Daha önce yurt dışında İstiklal Marşımız'ı defalarca dinlettik. Dün 6 final oynadık ancak hiçbirinde altın madalya kazanamadık. Bunda hakemlerin de hatası vardı" dedi.