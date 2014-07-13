Türkiye karakolunun 40 metre ötesine IŞİD bayrağı asıldı!

Şanlıurfa/Birecik

Suriye’nin Kobanê bölgesine bağlı köylerde Irak İslam Şam Devleti (IŞİD) güçleri ile Yekitiya Parastina Gel (YPG) güçleri arasında sert çatışmalar sürerken, IŞİD, Türkiye sınırına yakın yerlerde bazı köylerde denetimi ele geçirdi ve bayraklarını astı.

Şanlıurfa’nın Suruç ve Birecik ilçesinin karşısında bulunan Suriye’de çoğunluğu YPG'nin denetiminde olan Kobanê bölgesinde IŞİD ile YPG güçleri arasında sert çatışmalar sürüyor. Son bir gün içinde Kobanê’ye bağlı köylerde yaşanan çatışmalarda sekizi YPG’li, onu IŞİD’li olmak üzere 18 kişi yaşamını yitirdi, 4 YPG’li de yaralandı. Yaralı YPG’liler Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar köyünde sınır kapısından geçirilerek Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. YPG’lilerin sağlık durumu ciddiyetini korurken, yaralanan 3 IŞİD’linin de Suriye’nin Rakka ve Ceraplus kentinde hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.

Karakolun 40 metre uzağında IŞİD bayrağı

Kobanê kentine bağlı Ziyaret köyünü ele geçiren IŞİD güçleri, hakim olduğu tepelere bayraklarını astı. Türkiye karakoluna yaklaşık 40 metre uzaklıkta olan ve IŞİD’in denetiminde olan köyde militanlar dışında kimse yaşamıyor. Köyün fotoğrafının çekildiğini gören IŞİD güçleri, Arapça seslenerek "Gidin, uzaklaşın" dediler.

Kobanê'yle dayanışma eylemi 5. gününde

Çatışmalar sürerken YPG'ye destek olmak için Urfa'nın Birecik ilçesinde Zehri ile Ziyaret köyleri arasında yer alan tepenin üzerinde kurulan "Kobanê Kantonu ile Dayanışma" adlı çadır nöbeti eylemi beşinci gününe girdi. Alanın çevresi YPG flamaları ve Abdullah Öcalan'ın posteri asıldı. Çadırda DTK Eş Başkanı ve Van Bağımsız Milletvekilli Aysel Tuğluk ile HDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy da nöbeti nöbet tutuyor. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır, Muş, Batman ve Bingöl il teşkilatlarının bu akşam alana ulaşması beklenirken, partinin diğer il teşkilatları da yarın nöbet alanına ulaşacak. Bazı sanatçıların da çadırı yarın ziyaret edecekleri öğrenildi.