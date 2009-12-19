Türkiye Karabağ'a karışmayı denemesin

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan, “Eğer Türkiye Karabağ’da gerçekten çözüm istiyorsa Karabağ sorununun çözümüne karışmayı denemesin” dedi.



Nalbantyan, Ermenistan ile Türkiye arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik imzalanan protokollerin onaylanma sürecinde Türkiye tarafından öne sürülen ön şartların sürecin gelişmesine yardım etmediğini belirterek, “Bu noktadan sonra herhangi bir ön şart öne sürülmesi bazı tehlikelere gebedir, bu sürecin sonunda önceki sürece, kapalı çembere tekrar geri dönebiliriz ve bu çemberden çıkmak çok zordur” diye konuştu.



Avrasya Ortaklık Vakfı ve Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi’nin Ermenistan ile Türkiye arasındaki yakınlaşma sürecini tartışmak amacıya Erivan’da düzenlediği seminere katılan Türk gazetecilerle görüşen Nalbantyan, Karabağ konusunda Ermenistan’dan “iyi niyet göstergesi beklemenin garip olduğunu” savundu.



Nalbantyan, “Bu yıl iyi niyet gösterildi ve Azerbaycan’la başkanlar seviyesinde 9 kez görüşme yapıldı” diye konuştu. Protokollerin onaylanması sürecine Ermenistan’da her şeyin yolunda gittiğini vurgulayan Nalbantyan şöyle konuştu: “Türkiye’de ise sanki bu süreç tıkanmış gibi, protokoller uyumaya bırakılmış izlenimi var. Protokollerin mümkün olduğu kadar hızlı, makul bir süre içinde onaylanması gerekiyor. Siz Türkiye Parlamentosu Ermenistan’dan daha demokratiktir diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsuz.”





Ermenistan süre verdi



Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Vigen Sarkisyan da, “Ocak ayından sonra her geçen gün protokollerin onaylanması daha da zorlaşacak. Mart ayından sonra ise dönüşü olmayan bir yola girilir“ dedi.