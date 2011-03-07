-TÜRKİYE KAR ALTINDA BOLU (A.A) - 07.03.2011 - D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimi ve TEM Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli çevresinde kar yağışı devam ediyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kar kalınlığı Bolu Dağı'nda 7, Bolu Dağı Tüneli kesiminde ise 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, güzergahta tuzlama çalışmasını aralıksız olarak sürdürürken, trafik ekipleri, güzergahta sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. -SİVAS-MALATYA KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI- Sivas-Malatya karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kangal ve Hekimhan'da otobüslerin yola devam etmelerine izin verilmiyor. Kangalda yaklaşık 300 yolcu öğretmenevi ile ilçedeki dinlenme tesislerinde yolun açılmasını bekliyor. Sivas kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oluyor. Kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açıyor. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Sivas-Malatya karayolunun Kangal-Hekimhan bölümündeki Abdalboğan mevkisinde gece saatlerinden itibaren ulaşım sağlanamıyor. Çift şeritli yolun bazı bölümlerinde kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu, Karayolları ekiplerinin bu bölgede yol açma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Abdalboğan mevkisinin ulaşıma kapalı olması nedeniyle Kangal ve Hekimhan yönünden bu güzergaha araç bırakılmıyor. Sivas'tan Malatya yönüne giden yolcu otobüsleri, Kangal ilçesinde bekletilirken, Malatya'dan Sivas yönüne giden yolcu otobüsleri de Hekimhan İlçe Terminali'nde tutuluyor. Kangal'da 18 yolcu otobüsünün beklediği, yaklaşık 300 yolcunun Kangal Öğretmenevi ile ilçedeki dinlenme tesislerinde yolun açılmasını beklediği bildirildi. Malatya yönüne giden araçlar için Kangal-Gürün-Darende güzergahının açık olduğu belirtildi. Kangal-Divriği yolunun Karasar Geçidi ile Divriği-Arapgir yolunun son 12 kilometresinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı bildirildi. Yine ilçeler arası bağlantıyı sağlayan bazı yolların da ulaşıma kapalı olduğu kaydedildi. Sivas-Erzincan karayolunun Kızıldağ, Sivas-Tokat karayolunun Çamlıbel, Sivas-Malatya karayolunun Yağdonduran mevkilerinde de ulaşımın güçlükle sağlandığı belirtildi. Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden Malatya ve Erzincan yönüne gitmek üzere çıkış yapan yolcu otobüslerinin sürücülerinin trafik ekiplerince uyarıldığı ifade edildi. -22 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI- Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kangal ilçesine bağlı 10, Koyulhisar ilçesine bağlı 12 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Kangal ve Koyulhisar ilçelerinde yüksek kesimlerde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 30 köye elektrik verilemediği, 97 yerleşim biriminin haberleşme sisteminde arıza meydana geldiği kaydedildi. Öte yandan Tokat'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor. Tokat-Sivas karayolunun Kızıliniş ve Çamlıbel mevkilerinde sürücüler güçlük çekiyor. Kar yağışıyla birlikte Tokat'ın Yeliyurt ilçesi de beyaza büründü. -DOĞU'DA 275 KÖY YOLUNDA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, bölgede kar yağışı nedeniyle 275 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Tunceli'de 148, Erzurum'da 66, Muş'ta 28, Ardahan'da 24, Bingöl'de 5 ve Kars'ta 4 köy olmak üzere toplam 275 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Yetkililer, söz konusu köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdüğünü belirtirken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölgede özellikle güney kesimlerde önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışının beklendiğini ifade ettiler.