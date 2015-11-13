Türkiye Kamu-Sen Başkanı'ndan Davutoğlu'na: Siz yüzde 49,5'sanız karşınızda yüzde 50,5 var

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekonomi kurmaylarının, işçi, memur, esnaf, çiftçi ve işveren temsilcileriyle önceki gece Çankaya Köşkü’nde yaptığı 7 saatlik toplantıda katılımcıların ülkedeki “korku ikliminden” yakındığı belirtildi. Türkiye Kamu- Sen Başkanı İsmail Koncuk'un 'hukuk devletinin yeniden tesis edilmesi gerektiğini' belirterek "Bunlar yapılmazsa; her ne kadar yüzde 49.5 oy almış olsanız da karşınızda yüzde 50.5’lik bir kitle var. Türkiye’de bu kamplaşma çok derinleşti, sınırlar keskin hatlarla ayrıldı" dediği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, toplantıda yapılan değerlendirmeler özetle şöyle:

‘Baskı var’

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, toplantıda katılımcıların ülkedeki “korku imparatorluğundan” yakındıklarını söyledi. İnsanlar üzerinde büyük baskı olduğuna dikkat çekilen toplantıda, “korku imparatorluğu” yerine birlik, beraberlik olması gerektiği ifade edildi. Çalışanların iş akitlerinin keyfi olarak feshedildiği, kamu çalışanlarının sürgüne yollandıkları, görevden alındıkları belirtildi. Eleştiriler üzerine Başbakan bundan sonra görevlerinin tansiyonu düşürmek olduğunu ifade etti.

Yüzde 50 var

Türkiye Kamu- Sen Başkanı İsmail Koncuk, insanların korktuklarını, hukuk devletinin sağlanması gerektiğini söyledi. Hâkimlerin bile karar verirken korktuklarını dile getiren Koncuk, Türkiye’de artık bunların bitmesi gerektiğini anlattı. Koncuk, “Bunlar yapılmazsa; her ne kadar yüzde 49.5 oy almış olsanız da karşınızda yüzde 50.5’lik bir kitle var. Türkiye’de bu kamplaşma çok derinleşti, sınırlar keskin hatlarla ayrıldı” dedi.

Başkanlık

Toplantıda “başkanlık sistemi” bir işadamı tarafından sınırlı olarak gündeme getirildi. Kamu-Sen Başkanı Koncuk ise, yeni anayasanın “başkanlık” tartışmasının gölgesinde kalmamasını istedi. Koncuk, başkanlık sistemi konusunda Davutoğlu ile aynı görüşte olmadığını da ifade etti.

657’ye dokunma

Koncuk, toplantıda 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na dokunulmamasını istedi.

Memur-Sen 'kravat' dedi

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, memurlara kıyafet serbestisi getirilmesini isteyerek kravat takmanın zulüm olduğunu söyledi.

Kıdem raftan iniyor

Toplantıda işveren temsilcileri kıdem tazminatını da gündeme getirerek, kıdem tazminatının fona dönüştürülmesinin de, özel istihdam bürolarının da, esnek çalışmanın da konuşulmasını istedi.

Buna işçi temsilcileri tepki gösterdiler ve kıdem tazminatının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu vurguladılar. Bunun üzerine Başbakan, Cumhurbaşkanı’nın daha önceki açıklamalarına dikkat çekerek bu konuda sosyal tarafların uzlaşısını arayacaklarını söyledi.