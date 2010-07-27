-TÜRKİYE KAMU-SEN'DEN "DENGE TAZMİNATI" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamada, bazı haberlerde, kamu görevlilerinin 4,5 yıl önce hak kazandıkları tazminatın yeni bir ödeme gibi gösterilmeye çalışıldığı savunularak, ''Bu tür haberlerle, gerçekleri bilmeyen vatandaşlarımızda memurlara yeni bir ek ödeme yapılacağı fikri uyandırılmak istenmektedir'' denildi. Yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında, ''memura ek ödeme müjdesi'' başlığıyla bazı haberler yayımlandığı ifade edildi. ''Denge tazminatının'' Türkiye Kamu-Sen'in kamu görevlilerinin kazanılmış haklarına eklediği bir tazminat olduğunun kaydedildiği açıklamada, bu ödemenin kurumsal farklılıkları gidermek ve kamuda ''eşit işe eşit ücret'' ilkesini hayata geçirmek üzere gündeme getirildiği anlatıldı. 2008 yılı toplu görüşmelerde imzalanan mutabakat ile kurumlar arasındaki ücret farkının 2011 yılı sonuna kadar kademeli olarak kaldırılmasının ve kamuda aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ücret adaletinin sağlanmasının esas alındığının anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Türkiye Kamu-Sen'in büyük mücadelesinin bir zaferi olarak kamu görevlilerinin 4,5 yıl önce hak kazandıkları tazminatın, yeni bir ödeme gibi gösterilmesini, son derece yanlı bir tutum olarak görüyoruz. Denge tazminatının kaldırılarak yerine getirilen ek ödemenin artırılması konusunda bu denli geç kalınmasının yanında, kamu görevlilerinin temsilcileri olan sendikaların sürecin dışında bırakılması çabalarını ise tamamen siyasi bir hamle olarak kabul ediyoruz. Ülkemiz açısından son derece önem taşıyan bir oylama öncesinde bu tarz haberlerin gündeme taşınarak siyasi iradenin rant elde etme çabalarını ibretle takip etmekteyiz.'' Açıklamada, memurların hakkı olan bir ödemeyi ve 2 yıl önce söz verilip yerine getirilmeyen artışların kamuoyu gündemine taşınarak memurların seçim malzemesi yapılmaya çalışıldığı savunuldu.