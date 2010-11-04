-TÜRKİYE KALKINMA ENDEKSİNDE 2 SIRA YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Dünya Ekonomik Forumu Mali Kalkınma Endeksi'nde Türkiye, bu yıl iki basamak yükselerek 42'inci sıraya yerleşti. Endekse göre, geçen yıl 44'üncü sırada yer alan Türkiye'nin puanı bu yıl 0,15 artarak 3,18 değerini aldı ve bu yıl listenin 42'inci sırasında yer aldı. Türkiye, listede Romanya, Macaristan gibi Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Meksika, Arjantin ve Ukrayna'yı da geride bıraktı. Endeksin ilk sırasında geçen yıl 3'üncü sırada yer alan ABD bulunuyor. 1-7 arasında değişen puanlamaya göre 5,12 puana sahip ABD'yi 5,06 ile geçen yılın ilk sırasındaki İngiltere takip ediyor. Geçen yıl listenin 5'inci sırasında bulunan Hong Kong, 5,04 puanla bu yıl 3'üncü sıraya yükseldi. Öte yandan Dünya Bankası'nın raporuna göre, 2011 yılında iş dünyası için en ilgi çekici ülke kabul edilen Singapur ise listenin 4'üncü sırasında, 5'inci sırada ise geçen yıl listenin 2'inci sırasında bulunan Avustralya yer aldı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, listede bir basamak düşerek 13'üncü sıraya gerilerken, Fransa, listenin 11'inci, Çin 22'inci, Brezilya 32'inci, Hindistan 37'inci, Rusya ise 40'ıncı sırada yer aldı. Dünya Ekonomik Forumu Mali Kalkınma Endeksi'nde yer alan ilk 10 ülke şöyle: /* ÜLKE 2010 2009 PUAN ----- ------ ------ ------ -ABD 1 3 5,12 -İngiltere 2 1 5,06 -Hong Kong 3 5 5,04 -Singapur 4 4 5,03 -Avustralya 5 2 5,01 -Kanada 6 6 4,98 -Hollanda 7 8 4,73 -İsviçre 8 7 4,71 -Japonya 9 9 4,67 -Belçika 10 13 4,65 */