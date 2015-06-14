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Spor

Türkiye Kadınlar Voleybol Milli Takımı, Bakü'de yenilgiyle başladı

Türkiye, 1. Avrupa Oyunları'ndaki ilk maçında Polonya'ya 3-2 yenildi

14 Haziran 2015 12:34

1. Avrupa Oyunları'nda mücadele eden Türkiye Kadınlar Voleybol Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Polonya'ya 3-2 yenildi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, milliler, Crystal Hall'da oynanan karşılaşmanın ilk setini, 25-18 kazandı. Polonya, Türkiye'nin 2 kez set puanından faydalanamadığı 2. seti, 26-24'lük skorla hanesine yazdırdı ve skoru 1-1'e getirdi.

Milliler, baştan sona önde götürdükleri 3. seti 25-18 alarak yeniden öne geçti (2-1). 4. sette 2-1 öne geçtikten sonra skorun eşitlenmesine bile izin vermeyen Polonya, milli takımın oyuna dahil olamadığı seti 25-17 kazandı ve karşılaşmayı final setine taşıdı.

Eşitlikle geçilen ilk 10 oyundan sonra Türkiye'ye yalnızca 2 puan veren Polonya, 14-7 ile maç puanı elde etti. Türkiye, maç puanını 4 kez çevirse de Polonya, seti 15-11, 2 saat 14 dakika süren maçı da 3-2 kazandı.

Türkiye, gruptaki 2. maçında 15 Haziran'da İtalya ile karşılaşacak.

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