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Spor

Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası Tekirdağ'da başladı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) TÜRKİYE Kadınlar Güreş Şampiyonası Tekirdağ'da, 17 ilden 96 sporcunun katılımıyla başladı

06 Ocak 2018 16:56

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

TÜRKİYE Kadınlar Güreş Şampiyonası Tekirdağ\'da, 17 ilden 96 sporcunun katılımıyla başladı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda İsmet İnönü Spor Salonu\'nda düzenlenen şampiyona, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Güreş severler haftasonunu kapalı spor salonuna gelerek müsabakaları ilgiyle izlediler. Türkiye\'nin kilolarında en başarılı sporcularının mindere çıktığı şampiyonada kadınlar 2020 Olimpiyatları\'na uzanan yolda en ciddi sınavlarından birini verecek.
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, şampiyonanın açılış törende yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin farklı bölgelerinden gelen güreşçileri Hüseyin Pehlivan\'ın mekanı Tekirdağ\'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ceylan, \"Gelecekte önemli organizasyonlarda bizim göğsümüzü kabartacak şekilde temsil edecek sporcuların yetişmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sporcularımızdan da daha fazla çalışarak dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini istiyorum\" dedi. 
Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı ve Kadınlar Milli Takım Sorumlusu Mustafa Çakır da Türkiye\'de güreşin kadınlar bazındaki mazisinin 20 yıla dayandığını, geçen 20 yıllık süreçte kadın güreşçilerin önemli başarılara imza attığını ifade eden Çakır, \"Başlaması 20 yıl olmasına rağmen geçen sene dünya şampiyonu çıkarıp İstiklal Marşımızı okutarak ay-yıldızlı çektirdik. İnşallah bu başarıların devamını bu genç kardeşlerimizden bekliyorum\" dedi.
Konuşmaların ardından müsabakalara geçildi. Türkiye Şampiyonası\'nda 17 il, 27 takımdan 96 sporcu, 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 ve 76 kilolarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Şampiyonada, bugün eleme ve yarı final müsabakaları yapılacak. Yarın gerçekleşecek final müsabakalarının ardından şampiyona sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-İstiklal Marşı\'nın okunması
-Salonda hazır bulunan sporcular
-Vali Mehmet Ceylan\'ın konuşması
-Asbaşkan Çakır\'ın konuşması
-Müsabakalardan çekişmeli anlar
-Detay görüntüler
 

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