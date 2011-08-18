-Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi fikstürü çekildi İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) 2011-2012 sezonu fikstürü İstanbul'da çekildi. The Marmara Oteli'nde gerçekleştirilen fikstür çekiminde, bu sezon TKBL mücadele edecek 12 takımın 22 haftalık maç programı belli olurken, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Sonat, TBF Ligler Direktörü Ahmet Araşan, TBF Ligler Koordinatörü Ayhan Özgümüş, TBF Ligler Geliştirme Koordinatörü Yusuf Erboy ve TKBL'de mücadele eden kulüplerin temsilcileri hazır bulundu. Fikstür çekiminin açılışında konuşan Jülide Sonat, 2011-12 sezonunun tüm ekipler için hayırlı olmasını dilerken, ''Bu yıl aramıza katılan Optimum TED Ankara Kolejliler ve Homend Antakya Belediyesi takımlarına hoş geldiniz diyorum. Ülke basketboluyla birlikte yükselişe geçen kadın basketbolumuzun bu noktaya gelmesinden gurur duyuyorum. TKBL, dünyanın en önemli liglerinden biri'' diye konuştu. TBF Ligler Direktörü Ahmet Araşan ise konuşmasında, gerek oyuncularıyla gerek basketbol kalitesiyle çok izlenesi bir lige sahip olunduğunu vurgularken, şu ifadeleri kullandı: ''Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan A Milli Kadın Takımı'nın başarısı altında da bu ligde oynanan basketbol önemli bir faktör olarak duruyor. Bu oyuncuları yetiştiren kulüpler gerçekten çok önemli bir işler yaptılar. Bu kadar iyi basketbol oynanan bir ligin herkesin izlemesini diliyoruz. Normal sezon statüsünde bir değişiklik yok ama play-off statüsünde bazı değişiklikler yapıldı. Bundan 2 hafta önce Beko Basketbol Ligi'nin lig kurulu toplantısında, normal sezonda yapılan 2 maçta rakiplerine üstünlük kuran takımların play-off serilerine 1-0 önde başlaması kuralını değiştirmiştik. Aynı konu TKBL lig kurulu toplantısında da gündeme geldi ve tüm serilerin 0-0 başlamasına oy çokluğuyla karar verildi. Yine normal sezonu üst sırada bitiren takımlar saha avantajına sahip olacak. Statüye göre play-off eşleşmelerinde tüm turlar 5 maç üzerinden oynanıyordu. Ama artık çeyrek final serileri 3 maç üzerinden oynanacak. Yarı final ve final eşleşmeleri ise 5 maç üzerinden oynanmaya devam edecek. Bir diğer önemli icraat da yine kulüplerden gelen talep doğrultusunda altyapı oyuncularının oynatılması durumunda kulüplere teşvik verilmesi yönünde. Genel itibariyle beğeni kazandı ve bu sezon uygulamaya başlayacağız. Bu anlamda milli takımlara daha fazla oyuncu yetiştirilmesi için çalışmalarımız sürecek.'' -Lig 22 Ekim'de start alacak- TKBL'de yeni sezon 22 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Yapılan açıklamada, 22 Ekim'de başlayacak olan normal sezon karşılaşmalarının 18 Mart 2012 tarihinde sona ereceği, şampiyonluk mücadelesinde kıyasıya rekabetin olacağı play-off serisinin de 21 Mart-24 Nisan 2012 tarihleri arasında oynanacağı belirtildi. Ayrıca, Fenerbahçe ile Galatasaray Medical Park'ın karşı karşıya geleceği Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı 16 Ekim Pazar günü oynanacak. Öte yandan, sezonun birinci devresi sonunda puan cetvelinin ilk 8 sırasında yer alan takımlar, 8-11 Mart 2012 tarihleri arasında Türkiye Kupası için karşı karşıya gelecek. TKBL All Star organizasyonunun da 7-8 Ocak 2012 haftasında gerçekleştirileceği vurgulandı. -İlk hafta maçları- TKBL'de 2011-2012 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle: BOTAŞ Spor-Fenerbahçe İstanbul Üniversitesi–Samsun Basketbol Galatasaray Medical Park-Ceyhan Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi-Kayseri KASKİ Optimum TED Ankara Kolejliler-Tarsus Belediyesi Homend Antakya Belediyesi-Beşiktaş