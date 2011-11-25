Türkiye kadına şiddete karşı ilk imzayı atan ülke oldu



T24 - Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.









Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi amacıyla Avrupa Konseyi 121. Bakanlar Komitesi Toplantısında kabul edilen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" TBMM'de kabul edildi.

Böylece sözleşmeyi parlamentosunda onaylayan ilk ülke Türkiye oldu.









