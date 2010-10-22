-TÜRKİYE KADIN YÖNETİCİDE İKİNCİ SIRADA ANKARA (A.A) - 22.10.2010- Türkiye, üst düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranı açısından, 34 ülke arasında 2. sırada yer alıyor. Türkiye İşveren Sendikası'nın (TİSK) Dünya Ekonomi Forumu tarafından yayınlanan ve çeşitli ülkelerde özel sektörde çalışan kadınların durumunu ekonomik katılım ve fırsatlar açısından değerlendiren ''İş Dünyasında Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2010 Raporu''na ilişkin yaptığı açıklamaya göre, ''üst düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranında Türk özel sektörü, gelişmiş ülkelere fark atıyor.'' Açıklamadaki bilgilere göre, OECD'ye üye 30 ülkenin yanısıra Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya'dan seçilen en büyük 100 işletme arasından toplam 3 bin 400 işletmeye gönderilen anketler sonucunda, ''kritik kütle ve en büyük 20 ekonomiden gelen veriler'' derlendi. Ankete göre, üst düzey yönetici (CEO) pozisyonundaki kadın oranında dünya ortalaması yüzde 5'in biraz altında iken, Türkiye'de aynı oran yüzde 12 düzeyinde. Türkiye, yüzde 12 oranı ile ikinci sırada bulunurken, yüzde 13 kadın üst düzey yönetici oranı ile Finlandiya ilk sırada yer aldı. Rapordaki verilere göre, ABD, Belçika, Fransa, İngiltere, Hollanda, Kanada ve İsviçre gibi ülkelerde en büyük 100 şirkette kadın üst düzey yöneticinin bulunmaması dikkati çekiyor. -TİSK'E ÜYE İŞ YERLERİ- Açıklamaya göre, TİSK'e üye işletmelerde görev yapan yöneticiler içinde kadınların ağırlığını ve rolünü belirlemek amacıyla Eylül 2009'da 111 büyük sanayi işletmesi kapsamında yapılan ''TİSK Kadın Yöneticiler Anketi''nde, genel müdür, koordinatör, CEO düzeyindeki kadınların oranı yüzde 27,9 olarak belirlendi. Bu oranın, Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'de yüzde 26 olan kadın istihdam oranına karşın, ''kadın üst düzey yönetici'' oranının çok yüksek çıkmasının kültürel faktörlere bağlanabileceği kaydedildi.