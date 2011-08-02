Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’ndan, şiddete karşı acil önlem çağrısı







Hülya Karabağlı

T24 / ANKARA - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, nefes aldırmadan süren kadına yönelik şiddet için TBMM’nin olağanüstü toplanmasını istedi. “Kadınlar ölürken, Ekim ayına kadar tatil yapılmamalı” diyen Güllü, 81 il karakolunda ‘Acil Yardım Masaları’ kurulmasını önerdi.



TKDF, en son vücut şampiyonu TRT spikeri Işıl Okan Aktan’ın uğradığı şiddet olaylarının hız kesmemesi üzerine izlenecek yol haritasını belirledi. Şiddet Yasası’nın bir an önce TBMM’den geçmesi gerektiğini anlatan Federasyon Başkanı Canan Güllü T24’e, “Yaşanacak bir ölümün sorumluluğunu taşıyamıyoruz. Şiddetten bir kadınımız daha ölecek diye büyük korku taşıyoruz. Meclis, Ekim ayını beklemeden toplanmalı ve yasa çıkmalı” dedi.



‘Acil yardım masaları'

“Dayak, artık güllük gülistanlık oldu” diyen Canan Güllü’nün hayata hemen geçirilmesi mümkün olan ‘Acil Yardım Masaları’ uygulaması, şiddete uğrayan kadınlara önemli ölçüde koruma kalkanı oluşturuyor. Masalar, metropollerde ana bir merkeze bağlı çalışırken, küçük yerlerde buna ihtiyaç duyulmuyor. Masalar, ‘Alo 183’ hattına yapılacak bir şikayet ya da karakola gelen kadınlar için tüm yardım mekanizmalarını devreye sokacak. TKDF’nin alınmasını istedikleri önlem paketi şöyle:



81 İL BİRBİNE BAĞLANMALI: Acil Yardım Masaları, illerin büyüklüklerine göre birden fazla olabilir. Aynı ilde bütün karakola, savcıya gelecek yardım, destek, koruma talebi herkes tarafından görülmeli. 81 ilin çalışmaları birbirine bağlanmalı. Böylelikle, şiddet uygulayanla ilgili dosya nereye giderse peşinden gelmiş olacak. Her karakolda şiddet konusunda eğitimli personel bulunmalı. Yargı- karakol iletişim hattı hiç kesilmemeli.



TAHLİYEDEN ÖNCE HABERDAR: Masalarda, Barolar Birliği ile anlaşarak avukat görevlendirilmesi sağlanmalı. Karakol-hapishane hattı kurularak internet ortamında dosyalar takip altında tutulmalı. Tahliye olmadan önce polis haberdar edilmiş ve önlemini almış olmalı. Savcılıklarda 24 saat çalışacak bir düzen oluşturulmalı. Adli Tıp Kurumu, 7/24 mesaisine göre yapılandırılmalı.



SIĞINMAEVLERİ DEŞİFRE EDİLMEMELİ: Hala çok yetersiz olan sığınma evi sayısında artış yapılmalı. Gizliliği iyi korunmalı; tedbir kararlarına adresleri yazılmamalı. Emniyet müdürlüklerinde ‘kadın büroları’ oluşturulmalı; bu bürolarda ihtisas sahibi elemanlar çalıştırılmalı.