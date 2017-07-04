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Spor

Türkiye Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Müsabakalar 6-16 Kasım'da başlayacak, 5-15 Şubat 2018'de devam edip 12-22 Kasım 2018 tarihlerinde sona erecek

04 Temmuz 2017 18:06

FIBA Kadınlar 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde kura çekimi yapıldı. B Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri Estonya, Polonya ve Belarus oldu.

Üç farklı dönemde ikişer maç üzerinden oynanacak müsabakalar 6-16 Kasım'da başlayacak, 5-15 Şubat 2018'de devam edip 12-22 Kasım 2018 tarihlerinde sona erecek.

Grubunu ilk sırada bitiren 8 takım ile en iyi 6 grup ikincisi finallerde oynamaya hak kazanacak.

2019 Avrupa Şampiyonası'nın eleme grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu: Bosna Hersek, İzlanda, Karadağ, Slovakya

B Grubu: Estonya, Polonya, Belarus, Türkiye

C Grubu: Arnavutluk, Litvanya, Macaristan, Rusya

D Grubu: Portekiz, Büyük Britanya, İsrail, Yunanistan

E Grubu: Finlandiya, Romanya, Slovenya, Fransa

F Grubu: Bulgaristan, Hollanda, Ukrayna, İspanya

G Grubu: İsviçre, Almanya, Çekya, Belçika

H Grubu: Makedonya, Hırvatistan, İsveç, İtalya

Haziran 2019'da oynanacak FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'nin ev sahipliğini Sırbistan ve Letonya ortaklaşa düzenleyecek.

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