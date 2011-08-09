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'Türkiye kabadayılık yapıyor'

Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Ekim ayında, Akdeniz'de başlaması planlanan doğalgaz sondaj çalışmalarına karşı

09 Ağustos 2011 03:00

T24 - Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Ekim ayında, Akdeniz'de başlaması planlanan doğalgaz sondaj çalışmalarına karşı Türkiye'nin gösterdiği tepkiyi kabadayılık olarak nitelendirdi. 

Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, denizde yer altı kaynaklarının tespitine yönelik Ekim ayında başlayacak çalışmalara Türkiye'nin tepkisini ''kabadayılık'' olarak niteledi.


'AB ÜYELERİNE ORTAK TAVIR ÇAĞRISI'

Markulli, konuyla ilgili ortak tutum saptanması için Avrupa Birliği üyesi ülkeler nezdinde girişim başlatacaklarını da açıkladı. Rum bakan, bu konuda büyükelçilere talimat verildiğini ve kendisinin de Avrupa Birliği Dışişleri bakanlarına mektup göndereceğini kaydetti.

Markulli, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de girişimlerde bulunacaklarını söyledi. "Ankara'nın Güney Kıbrıs'a yönelik açıklamalarıyla bir Avrupa Birliği üyesini tehdit ettiğini'' savunanan Rum Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin bu kabadayılıkları yeni değil" ifadesini kulandı.


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