-TÜRKİYE JUDO'DA YARI FİNALE YÜKSELDİ ANTALYA (A.A) - 31.10.2010 - Antalya'da düzenlenen Dünya Judo Takımlar Şampiyonası'nın erkekler kategorisinde Türkiye, Moğolistan'ı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Dilek Sabancı Spor Salonu'nda erkekler kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalarda, Türkiye, Moğolistan ile karşılaştı. Eksi 66 kiloda Türk Milli Takımı'ndan Mehmet Durmaz rakibi Tsagaanbaatar Hashbaatar'a, artı 90'da Ensar Tama ise Tuvshinbayar Nadain'e yenilirken, eksi 73 kiloda Sezer Huysuz, Odbayar Ganbaatar'ı, eksi 81 kiloda Ahmet Sarı, Uuganbaatar OtgonBaatar'ı, eksi 90 kiloda ise Yunus Emre Bayındır Enkhbat Erdenebileg'i yendi. Türk Milli Takımı bu sonuçla Moğolistan'ı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Türk Milli Takımı yarı finalde Fransa'yı 3-2 yenen Brezilya'nın rakibi oldu. Bugün yapılan diğer karşılaşmalarda ise Japonya, Rusya'yı, Güney Kore de Gürcistan'ı aynı skorla 3-2 yendi. Yarı finalde Türkiye ve Brezilya'nın ardından Japonya ve Kore takımları da final için mücadele edecek. Yarı finaller ve final karşılaşmaları öğleden sonra yapılacak.