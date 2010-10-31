T24 LogoT24 Logo
Spor

TÜRKİYE JUDO'DA MADALYA ŞANSINI KAYBETTİ ANTALYA (A.A)

31 Ekim 2010 18:37

-TÜRKİYE JUDO'DA MADALYA ŞANSINI KAYBETTİ ANTALYA (A.A) - 31.10.2010 - Antalya'da düzenlenen Dünya Judo Takımlar Şampiyonası üçüncülük maçında Türk Milli Takımı, Rus Milli Takımı'na 3-2 yenildi. Dilek Sabancı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye Erkekler Milli Takımı, Rusya ile üçüncülük maçına çıktı. Türk Milli Takımı'ndan eksi 66 kiloda Mehmet Durmaz, Mikhail Pulyaev'i, eksi 73 kiloda Sezer Huysuz, Murat Kodzokov'u kısa sürede yenerek maça hızlı başladı. Ancak eksi 81 kiloda Halil İbrahim Özerler, Murat Khabachirov'a, eksi 90 kiloda Yunus Emre Bayındır, Kirill Voprosov'a, artı 90 kiloda ise Feyyaz Yazıcı, Dmitry Sterkhov'a yenilince, sonuç 3-2 Rusya lehine oldu. Türkiye Erkekler Milli Takımı, bu sonuçla Dünya Judo Takımlar Şampiyonası'nda madalya şansını kaybetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24