-TÜRKİYE JUDO'DA MADALYA ŞANSINI KAYBETTİ ANTALYA (A.A) - 31.10.2010 - Antalya'da düzenlenen Dünya Judo Takımlar Şampiyonası üçüncülük maçında Türk Milli Takımı, Rus Milli Takımı'na 3-2 yenildi. Dilek Sabancı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye Erkekler Milli Takımı, Rusya ile üçüncülük maçına çıktı. Türk Milli Takımı'ndan eksi 66 kiloda Mehmet Durmaz, Mikhail Pulyaev'i, eksi 73 kiloda Sezer Huysuz, Murat Kodzokov'u kısa sürede yenerek maça hızlı başladı. Ancak eksi 81 kiloda Halil İbrahim Özerler, Murat Khabachirov'a, eksi 90 kiloda Yunus Emre Bayındır, Kirill Voprosov'a, artı 90 kiloda ise Feyyaz Yazıcı, Dmitry Sterkhov'a yenilince, sonuç 3-2 Rusya lehine oldu. Türkiye Erkekler Milli Takımı, bu sonuçla Dünya Judo Takımlar Şampiyonası'nda madalya şansını kaybetti.