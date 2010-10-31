-TÜRKİYE JUDO'DA FİNAL ŞANSINI KAYBETTİ ANTALYA (A.A) - 30.10.2010 - Antalya'da düzenlenen Dünya Judo Takımlar Şampiyonası'nda Türkİye, Brezilya'ya 5-0 yenilerek final şansını kaybetti. Dilek Sabancı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye Erkekler Milli Takımı Brezilya ile yarı finalde karşılaştı. Eksi 66 kiloda Halil İbrahim Uzun, Alex Pombo Da Silva, eksi 73 kiloda Sezer Huysuz, Bruno Mendonca'ya, eksi 81 kiloda Ahmet Sarı, Flavio Canto'ya, eksi 90 kiloda Yunus Emre Bayındır, Rdorigo Luna'ya, artı 90 kiloda Feyyaz Yazıcı, David Moura'ya yenildi. Yarı finalde Brezilya'ya 5-0 mağlup olan Türkiye, final şansını kaybetti. Türkiye şampiyonada 3. olabilmek için Rusya ile Güney Kore ise Fransa ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan, yarı final maçında Güney Kore'yi 3-2 yenen Japonya, Brezilya ile final oynamaya hak kazandı.