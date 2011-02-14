T24 LogoT24 Logo
Spor

TÜRKİYE JUDO'DA BRONZ MADALYA KAZANDI ANKARA (A.A)

14 Şubat 2011 14:26

-TÜRKİYE JUDO'DA BRONZ MADALYA KAZANDI ANKARA (A.A) - 14.02.2011 - Türkiye, Büyük Bayanlar Judo Dünya Kupası'ndan bir bronz madalyayla döndü. Avusturya'nın Oberwart kentinde geçen hafta sonunda düzenlenen kupada, 48 kiloda mücadele eden Sümeyye Akkuş Brezilyalı rakibini yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Sümeyye Akkuş, müsabakaların ilk gününde ilk iki turu bay geçtikten sonra karşılaştığı Sırp rakibi Ljiljana Savanovic'i, sonrasında da Arjantinli Paula Pareto'yu yenerek, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Moğol rakibi Urantsetseg Munkhbat ile karşı karşıya gelen milli judocu, maçın bitimine saniyeler kala rakibine şanssız bir şekilde yenilince, üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı. Akkuş, bronz madalya maçında ise Brezilyalı Taciana Lima'yı ippon ile yenerek, üçüncülüğü elde etti. Kupaya katılan diğer sporculardan, artı 78 kiloda Gülşah Kocatürk 5., 52 kiloda Aynur Samat ise 7. olarak turnuvayı tamamladı. Bu arada, 2012 Olimpiyat Oyunları'na yönelik puan veren kupa müsabakalarına Türk Milli Takımı, 8 bayan sporcuyla katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24