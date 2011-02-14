-TÜRKİYE JUDO'DA BRONZ MADALYA KAZANDI ANKARA (A.A) - 14.02.2011 - Türkiye, Büyük Bayanlar Judo Dünya Kupası'ndan bir bronz madalyayla döndü. Avusturya'nın Oberwart kentinde geçen hafta sonunda düzenlenen kupada, 48 kiloda mücadele eden Sümeyye Akkuş Brezilyalı rakibini yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Sümeyye Akkuş, müsabakaların ilk gününde ilk iki turu bay geçtikten sonra karşılaştığı Sırp rakibi Ljiljana Savanovic'i, sonrasında da Arjantinli Paula Pareto'yu yenerek, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Moğol rakibi Urantsetseg Munkhbat ile karşı karşıya gelen milli judocu, maçın bitimine saniyeler kala rakibine şanssız bir şekilde yenilince, üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı. Akkuş, bronz madalya maçında ise Brezilyalı Taciana Lima'yı ippon ile yenerek, üçüncülüğü elde etti. Kupaya katılan diğer sporculardan, artı 78 kiloda Gülşah Kocatürk 5., 52 kiloda Aynur Samat ise 7. olarak turnuvayı tamamladı. Bu arada, 2012 Olimpiyat Oyunları'na yönelik puan veren kupa müsabakalarına Türk Milli Takımı, 8 bayan sporcuyla katıldı.