Türkiye judoda 2 madalya kazandı

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın üçüncü gününde Türkiye, judo takım karşılaşmalarında kadınlarda altın, erkeklerde bronz madalya kazandı.

Başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Arena'da gerçekleştirilen takım karşılaşmalarında Cezayir'i 4-1, Fas'ı 5-0 mağlup eden Kadın Milli Takımı finalde ev sahibi Azerbaycan'la karşılaştı. Milliler, karşılaşmayı 5-0 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar takım karşılaşmalarında ay yıldızlı ekipte 52 kiloda Dilara Lokmanhekim, 57 kiloda Nazlıcan Özerler, 63 kiloda Büşra Katipoğlu, 70 kiloda Şükran Bakacak ile +70 kıloda Kayra Sayit mücadele etti.

Erkeklerde bronz madalya

Erkekler takım karşılaşmalarında Azerbaycan'a 4-1 yenilen milli takım, repesaj maçlarında Endonezya'yı 5-0 mağlup etti. Türk Milli Takımı, Kazakistan'la yaptığı karşılaşmayı 3-2 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalya sahibi ay yıldızlılarda 66 kiloda Sinan Sandal, 73 kiloda Hasan Vanlıoğlu, 81 kiloda İlker Güldüren, 90 kiloda Batuhan Efemgil, +90 kiloda Ali Erdoğan yer aldı.