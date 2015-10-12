Türkiye-İzlanda maçına el ve sırt çantası alınmayacak!

Ankara'daki bombalı saldırının ardından Avrupa Şampiyonası eleme grubunda yarın Konya Torku Arena'da saat 21.45'de oynanacak Türkiye-İzlanda maçına seyircilerin el ve sırt çantaları ve spreyler alınmayacak.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Ankara'da meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeniyle maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde önlemlerini artırdı. Poliste izinler iptal edilirken karşılaşmanın oynanacağı statta 750'nin üzerinde özel güvenlik görevlisi, 2000'in üzerinde de polis görev yapacak. Tüm seyirciler, detaylı üst aramasından geçirilecek. Seyircilerin el ve sırt çantaları başta olmak üzere yanlarındaki sprey de stada sokulmayacak.

Polisin stat dışında da özellikle tren garı, şehirlerarası otobüs terminali, havalimanı başta olmak üzere toplumun kalabalık olduğu noktalarda önlemlerini artırdığı gözlendi.

8000 kadın seyirci

42 bin kapasiteli statta satışa sunulan bütün biletler satılırken yaklaşık 8000 kadın seyircinin maçı izleyeceği öğrenildi. Biletlerin 650'sinin İstanbul'dan 2200'nün yurdun diğer bölgelerinden, diğer kısmının ise Konya'dan satıldığı belirtildi.