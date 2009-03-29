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Ekonomi

Türkiye ithalat yoğunluğunda 20. sırada

Dünyanın en çok ithalat yapan 20. ülkesi olan Türkiye, otomotiv ürünleri ihracatında ise sekizinci sırada…

29 Mart 2009 02:00

Dünyanın en çok ithalat yapan 20. ülkesi olan Türkiye, otomotiv ürünleri ihracatında ise sekizinci sırada…

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Raporundan derlediği bilgiye göre, Türkiye, 2008 yılı verilerine göre, 202 milyar dolarlık ithalat hacmiyle, dünyanın en çok ithalat yapan 20. ülkesi konumunda bulunuyor.

Türkiye'nin, dünya ticaret hacmindeki, 16,5 trilyon dolarlık ithalat içindeki payı yüzde 1,2 oranında bulunuyor.

Toplam dünya ticaretindeki payı artan bir trend içinde yüzde 1 düzeyini bulan Türkiye, toplam ihracatta ise ilk 20 içinde yer almıyor. Türkiye, dünya gıda ürünleri ihracatından ise yüzde 0,5 pay alıyor.

Otomotiv ihracatında Japonya 1. Türkiye 8.

Türkiye, otomotiv sektöründe küresel oyuncular arasında ise ön sıralarda yer alıyor. Japonya'nın öncü olduğu, otomotiv sektörü ihracatında, Türkiye, 8. sırada bulunuyor.

Raporda, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yükselişinin hızlı bir şekilde devam ettiği ve bu sürecin devam etmesi halinde, Japonya, Avrupa Birliği, ABD, Güney Kore ve Çin'den sonra dünyanın 6. büyük otomotiv ihracatçısı konumuna geleceği vurgulanıyor.

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