Türkiye İtalya’yla uçak üretecek

T24 - “Türkiye-İtalya” ikilisi uçak üretimi planlıyor. İtalya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Crosetto ‘Aslında söylemem gerekir’ diyerek projeyi açıkladı

İtalya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Guido Crosetto, Türk - İtalyan ortak yapımı bir uçak projesi üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Crosetto, 2007’den bu yana Türkiye ile ortaklaşa helikopter üretimi yaptıklarını belirterek, “Atak helikopter projesinin ulaştığı noktadan çok memnunuz. Bu projeyle birlikte Türkiye’ye yüzde 100’ü yerli helikopter yapım sanayi kuruldu. İleride üçüncü ülkelerin projeye ilgi göstereceğine eminiz. Türkiye ile İtalya ileride başka helikopterler de üretecek. Aslında söylememem gerekir ama önümüzdeki günlerde bu ortaklık Türk yapımı uçak üretimini gerçekleştirmeyi de amaçlıyor” dedi.

Geçen ayın sonunda (30 Ekim) THY’nin uçak teslim töreninde Başbakan Tayyip Erdoğan, “En kısa zamanda nasıl kendi helikopterimizi yapacaksak, uçağımızı da yapalım. Yüzde 100 ‘Made in Turkey’ diyeceğimiz uçakları yapalım. Türkiye çok ciddi bir altyapıya sahip” demişti.



Hedef 5 milyar euro

Havacılık ve savunma sanayinde faaliyet gösteren Finmeccanica şirketinin Ankara ofisinin açılışında konuşan Guido Crosetto, Türkiye ve İtalya’nın NATO üyesi iki ülke olduğunu ifade ederek, “Savunma sanayinin işbirliği bu kapsamda da çok önemli. İki üye ülkenin gücünü artırıyor” dedi.

İtalyan uçak üreticisi Finmeccanica’nın Genel Müdürü Giorgio Zappa, Türkiye’de uzun vadeli yatırım yapma planları olduğu için Ankara’da ofis açtıklarını söyledi. Son 4 yılda Türkiye’de 3 milyar euro’luk ihale kazandıklarını kaydeden Zappa, “Dolaylı olarak Türkiye’ye 3 milyar euro’luk yatırım yaptık. Önümüzdeki yıllarda 5 milyar euro’luk ihaleye gireceğiz. Bu ihaleleri kazanmamıza göre yatırım miktarımız değişecek” diye konuştu. Zappa, Finmeccanica’nın geçen yılki Türkiye cirosunun 200 milyon euro olduğunu kaydetti.

Giorgio Zappa, Atak projesi hakkında şu bilgileri verdi: “Finmeccanica’nın şirketi olan AgustaWestland’ın TUSAŞ ile ortaklaşa ürettiği T-29 helikopter projesi yolunda ilerliyor. 2007 yılında başlayan Atak programı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri için Türkiyenin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanmakta. Projenin yaklaşık tutarı 3 milyar dolar. Türkiye’ye teknoloji ve bilgi transferi yapıyoruz.”



Avrupalı devin 2009 yılı cirosu 18 milyar dolar

- 1948 yılında kurulan İtalyan Finmeccanica’nın yüzde 30’luk hissesi devletin elinde bulunuyor.

- Savaş uçağının yanı sıra sivil havacılık için uçak üretimi yapıyor. Ayrıca helikopter, uydu, ulaştırma ve enerji alanında yatırımları var.

- Avrupa’nın en büyük savunma saniyi şirketi olarak biliniyor. Boeing 787’nin üretiminde gövde parçalarını üretti.

- 2009 yılı geliri 18 milyar euro’yu bulan şirket, geçen yıl 21 milyar euro’luk yeni sipariş aldı. Karlılıkta geçen yıl 718 milyon euro’yu yakaladı.

- 2010 sonu ciro hedefi 20 milyar dolar. Türkiye’nin bu hedefteki payı 1 milyar dolar.

- Şirketin 77 bin çalışanı bulunuyor.

- Üretim tesisleri İtalya’nın yanı sıra İngiltere, Almanya, ABD, Fransa, Almanya ve Polonya’da yer alıyor

