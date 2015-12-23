Türkiye, İtalya'ya tatile giden vatandaşlarını uyardı: Tarihi eserlere zarar vermeyin

Erasmus için ülkede bulunan bir Türkiye vatandaşının, İtalya'nın başkenti Roma'daki tarihi eserlerden birinin üzerine adını kazımasının ardından açıklama yapan Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, İtalya’ya turistik amaçla gelen vatandaşlara tarihi eserlere zarar vermemeleri uyarısında bulundu.

İtalya'ya Erasmus öğrenci değişim programı ile Türkiye'den giden Aziz Mutlu adlı bir öğrencinin tarihi sütuna ismini kazıması İtalya'da büyük tepki çekmişti. Gözaltına alınmasının ardından kefaretle bırakılan ve Roma Belediyesi'ne de 2000 Euro ceza ödeyecek olan Aziz Mutlu, İtalyan basını tarafından 'vandal' ilan etmişti.

Büyükelçilik'ten Türk turistlere uyarı

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nin dün Facebook hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda İtalya’ya turistik gezi amacıyla gelen vatandaşlarımızın, fotoğraf çekmek için açık hava müzesi veya ören yerlerindeki tarihi eserlere zarar verdikleri, ziyaret kurallarını ihlal ettikleri nedeniyle tutuklanması, mahkemeye sevk edilmesi ve para cezasına çarptırılmaları gibi olaylarla karşılaşılmaktadır.

Vatandaşlarımızın, ören yerleri ve müzelerdeki kurallara titizlikle riayet etmeleri, yasak olan yerlerde fotoğraf çekmemeleri, fotoğraf çekmek için tarihi yapıların üzerine çıkmamaları, tatillerinde arzu edilmeyen sorunlarla karşılaşmamaları bakımından büyük önem arz etmektedir."

Aziz Mutlu: Yasak olmadığını sanıyordum

Aziz Multu adlı bir Erasmus öğrencisi, pazar günü bozuk parayla tarihi bir eserin üzerine adını yazmasının ardından gözaltına alınmış ve bir gece polis merkezinde bekletildikten sonra adliyeye götürülmüştü. Tarihi kalıntılar açısından Roma'nın en zengin bölgesi olan Palatino Tepesi'nde yer alan İmparatorluk Forumları'ndaki (Fori Imperiali) sütunlardan birine ağır hasar verdiği gerekçesiyle 200 Euro para cezası ödetildikten sonra serbest bırakıldı. Aziz Multu'nun, Roma Belediyesi'ne ise 2 bin Euro tazminat daha ödemek zorunda olduğu bildirildi.

Çevredeki diğer turistler tarafından İtalyan güvenlik güçlerine ihbar edilen Aziz Multu'nun adliyedeki ifadesinde, “Orada başka isimler de yazılı olduğunu gördüm, ben de kendi adımı yazmak istedim. Bunun yasak olmadığını sanıyordum" dediği aktarıldı.

Corriere della Sera gazetesi buna ilişkin haberinde, “İki gün önce tutuklanan vandal, böylece sütunlara kazıyarak adını ebedileştirdi. Acımasızca tarihin bir parçasına böyle iz bıraktı" gibi ifadeler kullandı.