Türkiye istihdam oranı en düşük 3. Avrupa ülkesi oldu

TÜİK'in açıkladığı rakama göre Türkiye'de istihdam oranı yüzde 43.6 oldu. Bu oran Türkiye ekonomisini istihdam konusunda Avrupa'nın en kötü üçüncü ülkesi konumuna getirdi.

İstihdam oranı en kötü durumda olan Avrupa ülkesi ise yüzde 24.1 ile Kosova. Bu ülkeyi yüzde 40.1 ile Moldova takip etti. Veriler, İsviçre'nin yüzde 79.7, Hollanda'nın yüzde 77.6, Almanya'nın ise yüzde 75.8 istihdam oranı ile Avrupa'da en iyi istihdam yaratan ekonomiler olarak öne çıktığını gösteriyor.

En düşük istihdam oranına sahip 5 ülke

1-Kosova 24.1

2-Moldova 40.1

3-Türkiye 43.6

4-Makedonya 46.6

5-İspanya 48.43

En yüksek istihdam oranına sahip 5 ülke

1-İsviçre 79.7

2-Hollanda 77.6

3-Almanya 75.8

4-İngiltere 75.2

5-İzlanda 75

Kadınlar istihdamdan çekildi

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, bütün veriler de kadın işgücünün erkeklere göre Covid-19'dan daha olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Koronavirüs salgını bakım emeğine olan ihtiyacı artırdı. Bu duruma çözüm üretilemediği için kadınlar daha fazla istihdamdan çekilmek durumunda kaldı. Öte yandan işletmelerde yaşanan zorluklar da kadınların bu dönemde erkeklere göre daha fazla işgücü piyasasından ayrılmasına yol açtı.