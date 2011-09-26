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Dünya

Türkiye istihdam artışında lider PARİS (A.A) 26.09.2011

26 Eylül 2011 22:17

-Türkiye istihdam artışında lider PARİS (A.A) 26.09.2011 - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan bir rapora göre, G-20 ülkeleri içinde küresel krize rağmen 2008'den bu yana istihdamı artıran ülkeler sıralamasında Türkiye birinci durumda. ILO'nun, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile ortak hazırladığı raporda, küresel krizin başladığı 2008 yılından bu yana geçen üç yıl içinde, 2011 yılı ilk çeyreği itibarıyla istihdamı en fazla artıran ülkeler sıralamasında Endonezya ikinci, Brezilya üçüncü sırada yer alıyor. Bu ülkeleri Almanya izliyor.  G-20 ülkeleri içinde yine aynı süre içinde istihdam açısından en fazla kötüye giden ülkelerin başındaysa, İspanya ilk sırada gelirken bu ülkeyi Güney Afrika ve ABD izliyor. Yine aynı tabloya göre, G-20 içinde son üç yıl içinde işsizlik oranının en fazla arttığı ülke olarak İspanya gösterilirken, bu ülkeyi ABD ve İngiltere'nin izlediği görülüyor. G-20 içinde işsizlik oranını en fazla düşüren ülkeler sıralamasında Brezilya ilk sırada gelirken, Endonezya ikinci sırada yer alıyor.  

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