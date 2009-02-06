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Türkiye, İsrailli asker için devrede

Türkiye, 2.5 yıldır Hamas'ın rehin tuttuğu İsrailli er Gilad Şalit'in serbest bırakılması için devreye girdi.

06 Şubat 2009 02:00

Türkiye, Davos'taki krizin ardından İsrail ile ilişkilerin geleceği yolunda önemli bir adım attı; 2.5 yıldır Hamas'ın rehin tuttuğu İsrailli er Gilad Şalit'in serbest bırakılması için devreye girdi.


Gilad Şalit'in teslimiyle ilgili 10 Şubat'taki İsrail seçimlerine kadar bir anlaşmaya varılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili olarak bir Türk heyeti Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulunuyor.

Aynı zamanda Fransız vatandaşı da olan Gilad Şalit'in kurtarılması için Avrupa başkentleri de çalışıyor. Kısa sürede sonuçlandırılması planlanan müzakerelerde, Şalit karşılığında İsrail hapishanesindeki Hamas üyesi isimlerin de serbest bırakılması konuşuluyor.

10 Şubat'a kadar Şalit'le ilgili bir mutabakata varılması durumunda İsrail seçim sonuçlarının da etkilenebileceği belirtiliyor.

Şalit, 25 Haziran 2006'da İsrail-Gazze arasındaki sınır bölgesinde baskın düzenleyen Filistinli gruplar tarafından kaçırılarak Gazze'ye götürülmüştü.

Hamas'ın elinde bulunan İsrailli erin serbest bırakılması için İsrail'de protesto gösterileri düzenleniyor.

Şalit'in kaçırılmasından sonra İsrail ordusu, Gazze'ye "Gilad Kılıcı" adı altında, yaklaşık bir ay süren bir operasyon düzenlemiş; Batı Şeria'da Hamaslı milletvekilleri, belediye başkanları ve örgütün ileri gelenlerinin çoğu tutuklanmıştı.

Şalit'in İsrail ordusunun 27 Aralık'ta başlattığı operasyonda yaralandığına ilişkin de haberler alınmıştı.

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